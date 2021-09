Harán una denuncia colectiva por seis jóvenes que se encuentran desaparecidas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El grupo de mujeres “¿Dónde están nuestras gurisas?” realizará el próximo lunes en la Fiscalía una denuncia colectiva junto a familiares por las desapariciones de seis jóvenes, ocurridas en 2019 y 2020, según informaron desde el colectivo a El País.

En forma paralela, convocan a una concentración ese día frente a la Fiscalía, ubicada en Cerrito y Misiones, para exigir justicia para las supuestas víctimas de casos de trata de personas y explotación.



Las jóvenes desaparecidas son Florencia Valentina Barrales Techera, Gina Cristal Rodríguez Sánchez, Micaela Fernanda Ramírez Olivera, Yamila Isamar Estévez Techeira, Hilda Jennifer Gómez Reimundo y Daniela Virginia Bera Fernández.



“La denuncia colectiva es una iniciativa que realizamos junto a las familias de las desaparecidas que esperan y exigen respuestas. Les invitamos a acompañarnos y a amplificar el grito por justicia, hasta que aparezcan todas”, dice un comunicado redactado por el colectivo.



Victoria Giménez, integrante del grupo, afirmó que las chicas desparecidas tienen aspectos en común. “Son jóvenes, están en una situación de consumo. Y eso las expone, a su vez, a una situación de explotación sexual. Esas chicas están vinculadas a una misma zona; nos llama poderosamente la atención que no se haya hecho ningún tipo de investigación”. Las jóvenes ausentes viven en las inmediaciones de Paso de la Arena y Ciudad del Plata.

Las desapariciones de uruguayos son un problema para la Policía por su magnitud. Entre 2004 y julio de este año, el Departamento de Personas Ausentes de la Dirección de lucha contra el Crimen Organizado e Interpol recibió 24.000 mil denuncias de desapariciones de hombres y mujeres.



Una fuente del Ministerio del Interior dijo a El País que el 99% de esas denuncias se aclaró. “La gran mayoría de las personas ausentes aparece. Queda un remanente de 347 carpetas que se van depurando. En la última semana hubo más de 30 denuncias por día de casos de ausentismo y averiguación de paradero, lo que aumentó la cantidad de carpetas”, agregó la fuente.

Entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año, las seccionales de todo el país recibieron 100 denuncias, las que luego fueron derivadas al Departamento de Personas Ausentes. “El 50% de las denuncias son de desapariciones de mujeres y el 50% restante de hombres”, estimó la fuente.



Para mejorar la tarea investigativa sobre esos casos, el Ministerio del Interior creó un nuevo protocolo para la recepción de denuncias de personas ausentes que unifica criterios a nivel nacional en todas las unidades policiales. Ahora las familias deberán realizar las denuncias en forma inmediata al constatarse la desaparición de una persona. En forma paralela, la cartera contrató como asesor al psicólogo y exjerarca policial Robert Parrado para que capacite al personal policial sobre investigaciones de individuos desaparecidos.

Por su parte, autoridades del Ministerio del Interior ya percibieron la necesidad de una repartición -similar a la Unidad de Víctimas de la Fiscalía- que brinde contención psicológica a familias de las personas desaparecidas. Esa labor la realizan hoy los propios investigadores.

"Desidia".

Giménez, integrante del colectivo “¿Dónde están nuestras gurisas?”, tiene una mirada crítica hacia la labor policial. En una nota realizada ayer por el programa “La Persiana” de la radio comunitaria “Penal”, Giménez afirmó: “No podemos dejar de buscar (a las chicas desaparecidas). Desde las instituciones estatales hay una total desidia”. Advirtió que algunas seccionales dicen a los familiares que deben esperar 24 horas para recepcionar la denuncia y, luego de recibirla, los policías investigan a la familia con el propósito de buscar alguna pista. Y agregó: “Lo clásico es que (los investigadores) digan: ‘si saben algo, informen’. Eso expone a las familias a un riesgo y ese no es su trabajo porque no cobran un sueldo para hacerlo. Mientras, las familias ven que pasan días, semanas y meses, y las investigaciones no avanzan”.

Las chicas buscadas.

Florencia Valentina Barrales Solía frecuentar los barrios Paso de la Arena, Belvedere, Nuevo París y aledaños. Tiene 19 años.

Gina Cristal Rodríguez Tiene 27 años. Desapareció en Paso de la Arena. Tiene una cicatriz en la nariz y tatuajes en cuello, pierna y antebrazos.

Micaela Fernanda Ramírez Con 20 años, la joven fue vista por última vez en La Teja a fines de diciembre de 2020. Vestía remera gris y calza negra.

Yamila Isamar Estévez Tiene 20 años. Luce tatuajes en antebrazo, uno en el pecho que dice “Christian” y una rosa en la mano que dice “mamá”.

Hilda Jennifer Gómez Tiene 19 años. Desde febrero que no se sabe nada de ella. El último paradero fue su casa en Delta del Tigre.