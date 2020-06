Funcionario de Fiscalía está detenido y “seguramente sea acusado por abuso de funciones”, anunció el fiscal de Corte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un funcionario administrativo de Fiscalía fue detenido, separado de su cargo y sumariado luego de brindarle información extraída del sistema de Fiscalía a personas ajenas a la institución, informó el fiscal de Corte, Jorge Díaz, esta tarde en una conferencia de prensa.

Según detalló Díaz, el funcionario detenido le dio información a personas ajenas que estaban vinculadas a una persona indagada. El fiscal fue consultado si esta información pone en riesgo a personas y respondió: "No, no hay riesgo de personas hasta donde tengo información".

El sueldo del funcionario fue retenido y “seguramente sea acusado por abuso de funciones”. La formalización se podría realizar esta tarde, expresó.

El fiscal afirmó que no iba a dar detalles porque la investigación está en curso pero que “parte de la política de transparencia es asumir las responsabilidades” y que quería que “la población se entere por el jerarca”.

“Nos duele, nos da mucha bronca pero vamos a actuar con muchísima firmeza. Es un funcionario administrativo de la Fiscalía de Montevideo”, agregó.

La situación fue detectada en una investigación hecha por los propios funcionarios. Según informó Díaz, un fiscal recibió la información, lo denunció ante otro y la Fiscalía inició un sumario y lo separó del cargo.



"No vamos a permitir este tipo de hechos dentro de la institución, no vamos a barrer bajo la alfombra o hacer que no lo vimos", dijo Díaz.