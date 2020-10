Fiscalía pide informes a MGAP por investigación sobre Mi Granja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fiscal de Delitos Económicos, Enrique Rodríguez, envió la semana pasada dos oficios al Ministerio de Ganadería y a la Unidad Agroalimentaria en el marco de la investigación sobre un supuesto delito de conjunción de interés público con el privado por parte del director Nacional de la Granja, Nicolás Chiesa.

La denuncia penal fue presentada en la Fiscalía de Delitos Económicos por los senadores del Frente Amplio contra Chiesa por haber firmado como apoderado de una empresa del rubro que dirige en el Ministerio de Ganadería.



En los oficios, Rodríguez pidió informes sobre contratos que haya intervenido Chiesa, acuerdos rubricados por Mi Granja S.A. y la Unidad Agroalimentaria, entre otros temas.

El fiscal también solicitó datos sobre si la Dirección de la Granja del Ministerio de Ganadería firmó un contrato antes de dar dinero o algún tipo de beneficio a Mi Granja S.A.. Es decir, Rodríguez investiga cualquier conexión espuria que pudiera existir en esos negocios.



Las respuestas a estos pedidos de informes por parte de la Fiscalía ya están prontas y serán enviadas al fiscal Rodríguez en la próxima semana.

El 17 de setiembre pasado El País consignó que Chiesa maneja un escrito del Departamento Financiero Contable de la Dirección de la Granja que “hace constar que, según los registros, en el ejercicio 2020, la firma Mi Granja S.A. no ha recibido ningún tipo de apoyo económico por parte de esta unidad ejecutora, ni del Fondo de Fomento de la Granja”.



El abogado de Chiesa, Andrés Ojeda, considera que su defendido no incurrió en ningún ilícito. Y dijo que la denuncia tiene deficiencias jurídicas, ya que para acusar a alguien por conjunción del interés público con el privado se debe establecer el hecho y no si este estuvo en un lugar con potencialidad para beneficiarse.