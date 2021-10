Operación Océano: Gómez aseguró que salida de Darviña Viera no afectará plazo procesal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El fiscal de Corte Juan Gómez habló sobre los cambios que se realizaron en el marco de la investigación conocida como "Operación Océano", luego de que la fiscal que llevaba el caso, Darviña Viera, decidiera dejarlo por "una situación médica" y aseguró que no se afectarán los plazos procesales.

En la conferencia de prensa realizada este jueves, Gómez presentó además a la fiscal Mariana Alfaro, quien entrará en el lugar de Viera y por tanto será quien ser encargue del caso. Por su parte, la que hasta ahora era la titular pasará a la Fiscalía de Delitos Sexuales de Sexto Turno.



"Esa resolución obedece a dos razones principales: en primer lugar el estricto cuidado de los recursos humanos de la Fiscalía ante una situación de salud", detalló Gómez. "En segundo lugar cumplir con la propia sociedad de dar respuestas sin ningún tipo de impedimento", agregó.



Con respecto a Viera, Gómez indicó que "su situación de salud le impide la continuación en los tiempos que son necesarios en un proceso de tanta importancia continuar con su gran trabajo realizado en esa operación", expresó.



Asimismo el fiscal de Corte detalló que al hablar de "dar respuesta" lo que se busca es responder "a la población, a las víctimas, al sistema, a los testigos y a los imputados, sin que se vean afectadas por una situación particular".



"Esas son las causas más resaltables de esta decisión que se adoptó ayer previa conversación con la propia doctora Darviña Viera, en cuanto a que el procedimiento no podía estar supeditado a múltiples subrogaciones de una fiscal impedida por razones de salud a participar, en este caso, en un proceso que despierta la atencion de toda la población", dijo.

Adriana Sampayo, Juan Gómez y Mariana Alfaro. Foto: Francisco Flores.

Para esto la decisión que se encontró, y la que les pareció "más adecuada y eficiente", fue la de trasladar a la Viera a la Fiscalía de Delitos Sexuales de Sexto Turno, mientras que a su lugar pasa Mariana Alfaro.



"También esto, unido a una situación real de la vida de las personas que mucho respetamos, que fue la posibilidad de que en breve tiempo -estoy hablando de en los primeros meses de 2022- la doctora Viera pudiera ampararse en los beneficios jubilatorios", agregó.



Además, indicó Gómez, otro motivo que se tuvo en cuenta fue que "no se podía correr riesgos con el tema de los plazos procesales por eventuales situaciones de una fiscal titular".



“La Fiscalía no va a hablar de solicitar ninguna prórroga; contamos con el esfuerzo sacrificado de la doctora Alfaro desde este momento. Y la intención de la Fiscalía precisamente es que no perdamos más oportunidades de llegar al debate serio que debe tener este tipo de casos en los tribunales”, sostuvo.