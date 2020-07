Fernando Cristino habló tras ser imputado: "No me van a callar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El relacionista público Fernando Cristino fue imputado este lunes por "delito de violencia privada, delito de atentado en concurrencia fuera de la reiteración y delito de lesiones personales intencionales", de acuerdo a lo que detalló el fiscal Diego Pérez en rueda de prensa.



Más temprano este lunes Cristino había declaro en Fiscalía tras haber sido dado de alta del Hospital Vilardebó, donde se encontraba desde el miércoles pasado tras un altercado que mantuvo en un hotel de Punta Carretas (Montevideo) y un incidente en la Seccional 10, motivo por el cual se lo formalizó hoy.



Luego de ser imputado, Cristino habló en rueda de prensa a la salida de la Seccional 10 y dijo: “No me van a callar”.



Visiblemente emocionado, Cristino comentó que tuvo “una crisis nerviosa, de angustia, de estrés”, motivo por el cual decidió quedarse en el Vilardebó. “Lo hablé con mi abogado, el doctor Darwin Graña”, dijo.

Consultado por el incidente en la Seccional 10, Cristino dijo que agredió al comisario y añadió: “Porque me faltaron el respeto, se burlaron de mí. Me discriminaron, y eso no se lo voy a permitir a nadie nunca. Fue una agresión física, y eran tres, y yo era uno”.

Graña dijo a El País que habrá una conferencia de prensa -resta fijar día y lugar- en la que el abogado hablará del aspecto jurídico de la causa y Cristino de su situación personal.

El relacionista público, de 34 años, alcanzó notoriedad pública tras haber grabado y difundido una conversación privada con la vicepresidenta Beatriz Argimón, en la que ella menciona la eventualidad de escuchas telefónicas.



Este último aspecto despertó polémica en la opinión pública y el espectro político. Tras la viralización del audio, que se produjo a mediados de junio, tanto Argimón como el presidente Luis Lacalle Pou negaron la existencia de escuchas oficiales. "Es un disparate. Eso no cabe en democracia”, había dicho el presidente.



Además, Argimón se presentó en el Parlamento para brindar sus explicaciones de lo sucedido, que resultaron "insuficientes" para el Frente Amplio que resolvió elevar a Fiscalía un escrito con el audio viral por entender que de allí "emergen elementos graves".



Asimismo, Cristino continuó con su exposición mediática principalmente a través de su cuenta de Instagram, donde apuntó directamente contra Argimón. "Lo que usted hizo señora, y yo lo denuncié en Fiscalía, es una amenaza hacia mi en otras palabras", dijo el relacionista público el martes 23 de junio en esa red social.



Cristino había presentado una denuncia por amenazas el pasado 19 de junio, pocas horas después de la viralización de su audio. En tanto, tras hacer estas declaraciones incluyó a la vicepresidenta en esa denuncia.