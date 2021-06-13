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El País Información Judiciales

Ejército presentó denuncia a Fiscalía por acto “inadmisible” de un instructor

13/06/2021, 11:40
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Día del Ejército. Foto: Leonardo Mainé.

FISCALÍA 

Fuentes expresaron que “la justicia dictaminará si hay delito o no”, pero para el Ejército son “actos inadmisibles”.

Ayer por la tarde el Twitter del Ejército de Uruguay publicó que se “realizó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, al tomar conocimiento de un acto inadmisible que habría cometido un instructor en Salto. Se realiza también una investigación administrativa de urgencia en la Unidad”.

Según expresaron fuentes del Ejército Nacional a El País, la denuncia se realizó ayer en la tarde. El comandante del Ejército le informó al Ministro de Defensa Nacional, Javier García, sobre el hecho y este lo instruyó para que se haga la denuncia ante la Fiscalía. 

En la semana previa un personal subalterno denunció y, tras una investigación realizada del ejército, se detectaron posibles “delitos”, agregaron fuentes del Ejército.

Por este motivo, el jefe del batallón llevó a la justicia la información y, además se arrestó a rigor a la persona involucrada. Existen dos tipos de arresto en esta órbita: el arresto simple y el arresto a rigor. Si bien en ambos casos se pierde la libertad, en el primero se permite que se desplace dentro de la unidad en la que esté recluido, mientras que en el segundo la persona es obligada a estar en un recinto cerrado. 

Fuentes expresaron que “la justicia dictaminará si hay delito o no”, pero para el Ejército son “actos inadmisibles” y pueden tener consecuencias en esta área.

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