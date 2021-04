Poder Ejecutivo apeló el fallo del juez Gandini sobre Miguel Ángel Toma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la noche de ayer, el Ministerio de Cultura presentó en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 3° Turno la apelación contra el fallo del juez de dicha sede, Javier Gandini, quien entendió que el Poder Ejecutivo debía dar trámite a un recurso contra un sumario presentado por el exsecretario de la Presidencia, Miguel Toma.

Dicho sumario fue iniciado por los viajes que el exjerarca realizó a Europa en 2019 en compañía de una contadora, cuya idoneidad para las misiones oficiales fue puesta en tela de juicio. “El Ministerio de Cultura tenía tres días para apelar el fallo del juez Gandini. Ese plazo vence hoy (por ayer) y se presentó la apelación”, dijo una fuente ministerial a El País.

Al ingresar la apelación del Ejecutivo, el juez la trasladó al abogado de Toma, Daniel Och, para que contestara. En su fallo, el juez Gandini no se expidió sobre el fondo del asunto, que es el eventual apartamiento del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, por haber hecho declaraciones sobre el caso, lo que Toma entiende como un prejuzgamiento. El magistrado no fue por este camino porque el exjerarca solo pidió que se le hiciera lugar a la recusación al sumario iniciado en su contra.



Según explicó una fuente judicial, el fallo no le dio la razón a Toma y suspendió el sumario, sino que solo advirtió que el Poder Ejecutivo le negó la posibilidad de defenderse.

Los viajes de Toma a Europa son el eje de la investigación sumarial. La contadora que trabajaba en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) lo acompañó a dos viajes oficiales a Roma, por audiencias del Plan Cóndor, y tres a Washington, por el juicio de Aratirí. Toma consideró que la contadora sí era idónea.