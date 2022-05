Detuvieron en Rocha a un hombre sospechoso del asesinato de Lola Chomnalez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aclaración: Debido a un error de interpretación en la información brindada por Fiscalía, en una primera versión de la nota se informó que el detenido era el hombre apodado "Cachila", quien ya está procesado por esta misma causa. El detenido es otro hombre, cuya identidad aún no se conoce. A los involucrados y a los lectores, las disculpas del caso.



Detuvieron este jueves al mediodía en Rocha a un hombre como sospechoso del crimen de la adolescente argentina Lola Chomnalez, que fue asesinada en diciembre de 2014 en el balneario Valizas, Rocha.

Según informó el director de comunicación de Fiscalía, Javier Benech, el detenido vivía en Rocha, es de mediana edad y por el momento no se conocen más detalles de su situación. La fiscal encargada del caso es Jessica Pereira.



Por el caso de Lola ya estaba preso otro hombre, apodado "Cachila", que era cuidacoches de la zona y fue procesado por encubrimiento.

"No me preguntes por qué, pero en mi cabeza son tres las personas que la mataron. Además, hay evidencia de que no fue solo este 'Cachila'. Y yo quiero a todos los responsables tras las rejas. Lola no va a volver, eso es irreversible. Pero su muerte no puede quedar impune. Lo pienso por mí y por todas esas madres que perdieron a sus hijas y la Justicia no les dio respuestas", sostenía en 2020 la mamá de Lola, Adriana Belmonte.

El pasado abril, los padres de la joven se reunieron con el fical de corte, Juan Gómez, para pedir “verdad y justicia” para su hija, “que el único derecho que le fue otorgado fue la pena de muerte en sus vacaciones de sus 15 años”, dijo el padre.



Además, reclamó acceso a la carpeta de investigación. “Como padres hemos venido sufriendo una denegación constante de acceso a la investigación y a la información. Ni siquiera se nos permite ver cotidianamente el expediente”, enfatizó.

En diciembre 2014 Lola Chomnalez llegó a Valizas desde Argentina para pasar unos días de vacaciones. El 30 de diciembre fue encontrada muerta en unas dunas entre Aguas Dulces y Valizas.