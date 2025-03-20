Condenaron a ocho años de cárcel a hombre que prendió fuego a una mujer en Parque Rodó en marzo de 2024

Redacción El País

La Justicia, a solicitud de la fiscal de Homicidios de cuarto turno Andrea Naupp, dispuso una condena de ocho años de cárcel por femicidio en grado de tentativa para un hombre de 40 años que prendió fuego a una mujer en Parque Rodó en marzo de 2024.

Según informó Fiscalía, al autor del crimen se le tipificó el delito de "homicidio muy especialmente agravado por femicidio en grado de tentativa".

La agresión ocurrió el martes 19 de marzo de 2024 por la madrugada. Poco antes de las 2:00, ingresó una denuncia al 9.1.1 donde se advertía que la mujer, de 48 años y en situación de calle, se encontraba con la ropa prendida fuego en Dr. Joaquín de Salterain y Dr. Luis Piera.

La víctima fue trasladada al Hospital Maciel, donde se le diagnosticaron quemaduras de segundo grado en la cara, el pecho y los brazos. Según la declaración de la mujer ante la policía "había sido un hombre a quien ella no conocía y procedió a radicar la denuncia".

Ambos se desempeñaban como cuidacoches de la zona. La mujer estuvo internada en CTI debido a la gravedad de las quemaduras.