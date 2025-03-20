Condenaron a ocho años de cárcel a hombre que prendió fuego a una mujer en Parque Rodó en marzo de 2024
El agresor, de 40 años, fue condenado por el delito de "homicidio muy especialmente agravado por femicidio en grado de tentativa". La víctima estuvo internada en CTI debido a las quemaduras.
Redacción El País
La Justicia, a solicitud de la fiscal de Homicidios de cuarto turno Andrea Naupp, dispuso una condena de ocho años de cárcel por femicidio en grado de tentativa para un hombre de 40 años que prendió fuego a una mujer en Parque Rodó en marzo de 2024.
Según informó Fiscalía, al autor del crimen se le tipificó el delito de "homicidio muy especialmente agravado por femicidio en grado de tentativa".
La agresión ocurrió el martes 19 de marzo de 2024 por la madrugada. Poco antes de las 2:00, ingresó una denuncia al 9.1.1 donde se advertía que la mujer, de 48 años y en situación de calle, se encontraba con la ropa prendida fuego en Dr. Joaquín de Salterain y Dr. Luis Piera.
La víctima fue trasladada al Hospital Maciel, donde se le diagnosticaron quemaduras de segundo grado en la cara, el pecho y los brazos. Según la declaración de la mujer ante la policía "había sido un hombre a quien ella no conocía y procedió a radicar la denuncia".
Ambos se desempeñaban como cuidacoches de la zona. La mujer estuvo internada en CTI debido a la gravedad de las quemaduras.
Línea para asistencia a víctimas de violencia de género
Telefóno: 0800 4141 - Celular: *4141
Lunes a Viernes de 8 a 24 horas Sábados y Domingos de 8 a 20 horas.
El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.
Ante situaciones de urgencia o riesgo de vida es importante llamar al 911. Recuerde que si reside en el interior deberá marcar el 4 + la característica del departamento + 911.
¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)
• Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.
• Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.
• Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.
• Si estás lastimado/a, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.
• Evitá estar solo/a cuando percibas que pueden agredirte.
• Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.
• Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.
• Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo/a
• Cambiar las rutinas si te persiguen.
• Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.
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