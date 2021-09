Condenan a dos años de prisión efectiva al alcalde de Florencio Sánchez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El alcalde de Florencio Sánchez (Colonia), el nacionalista Alfredo Sánchez, fue condenado este martes a dos años de prisión efectiva y uno de prisión domiciliaria. Entre otros puntos, la fiscal del caso, Sandra Fleitas, dijo que el alcalde obtenía materiales de construcción, pasajes y otros beneficios, y los otorgaba a particulares a cambio de que lo votaran.

En rueda de prensa, Fleitas señaló que hubo nueve personas condenadas, de las cuales siete deberán cumplir prisión efectiva. Las otras dos personas fueron condenadas sin prisión, y son del sexo femenino.

Además, indicó que algunos de los condenados deberán pagar multas que van desde las 50 a 200 Unidades Reajustables.



Más tarde, en conferencia de prensa, Fleitas dijo que existió un "grupo delictivo" en el que cada persona tenía un rol diferente. Según relató, los integrantes entregaban a particulares materiales de construcción que habían sido comprados a nombre de la intendencia. Algunos los usaban para beneficio personal.



También se daban canastas de alimentación a personas, "muchas veces a cambio de votos". Lo mismo con boletos de transporte que eran para determinados funcionarios.



Asimismo, se comprobó que algunos funcionarios públicos cobraban compensaciones que, por el tipo de tarea que realizaban, no les correspondía. Por ejemplo, una secretaria tenía en su recibo de sueldo una compensación especial por realizar trabajo insalubre.



También se detectó la falsificación de la firma de un funcionario en un documento que se envió a la Intendencia de Colonia desde la alcaldía.



Fleitas relató el caso de un funcionario, cuyas tareas estaban vinculadas al control de higiene, que se presentaba en determinados locales, constataba irregularidades y, en lugar de notificar a la comuna, pedía una contraprestación económica bajo la promesa de no dar aviso.



Por otra parte, dijo que se constató que se hacían obras y no se llamaba a las licitaciones correspondientes.



Sánchez pertenece al Partido Nacional y en la elección departamental encabezó la lista 904904, con la candidatura de Carlos Moreira. Su slogan en la última campaña fue "el hombre de las mil gauchadas".



El dirigente del Partido Nacional fue detenido este lunes y estaba siendo investigado por irregularidades en la gestión pública, por denuncias radicadas en la Justicia en 2018, según informó el medio Cardona Hoy. El operativo por el que fue detenido llevó por nombre: “Corruptio”.