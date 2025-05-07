Condena por femicidio: cumplirá 29 años de prisión el hombre que mató a su expareja embarazada en Salto

Redacción El País

A casi tres años del crimen, un hombre de 56 años fue condenado este miércoles por el asesinato de Tatiana González, una mujer de 40 años que cursaba un embarazo de siete meses.

El hombre fue condenado a 29 años de penitenciaría por el homicidio muy especialmente agravado por femicidio.

La Justicia también dispuso la reparación patrimonial a la familia de la víctima, que corresponde a 12 ingresos mensuales.

El hecho fue investigado por el fiscal fiscal de Salto, Augusto Martinicorena, que trabajó en conjunto con los fiscales adscriptos Sara Tafernaberry y Eleazar Leal.

El crimen

El caso comenzó con la denuncia de la desaparición de Tatiana en agosto de 2022 el jueves 18, cuando no llegó a la casa de su madre desde Concordia.

La madre radicó la denuncia de la desaparición y al caer la noche la Policía encontró un auto abandonado con rastros de sangre en su interior, concretamente en la exruta 3 y Pérez Castellano, en la zona del Hipódromo de Salto.

El vehículo tenía matrícula argentina y pertenecía a la expareja de Tatiana González, padre de uno de sus hijos y propietario de un conocido bar del centro de Montevideo.

En ese momento el hombre estaba alojado en un hotel de la zona, allí fue detenido y confesó haber dejado el cuerpo de la víctima en zonas de acceso al paraje Agua Salto, poco después la Policía corroboró que ahí había dejado el cuerpo de la víctima, en una zanja y tapada con pasto.