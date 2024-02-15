Condena de 30 años de cárcel para el hombre que mató y luego dejó en un basurero a Rosina Tonarelli en 2022

Redacción El País

En una audiencia realizada en la mañana de este jueves, un hombre fue condenado por el femicidio de Rosina Tonarelli en agosto de 2022. Se lo sentenció con la pena máxima, de 30 años, que le será extendida por medidas de seguridad eliminativas.

El ahora condenado —expareja de la mujer— había sido formalizado en setiembre de 2022 por los delitos de homicidio muy especialmente agravado por femicidio y violencia doméstica especialmente agravado.

En el juicio oral de esta mañana, se lo condenó a 30 años de penitenciaría, que se sumarán a “entre 5 y 10 años por medidas eliminativas”, según confirmó el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech.

Tras ser detenido, el hombre confesó el femicidio y relató el hecho a la Policía. Entonces ya contaba con antecedentes penales por violencia doméstica y tenencia de droga.

El caso fue llevado adelante por la fiscal de Paysandú Cecilia Irigoyen, asistida por la Unidad de Litigación Estratégica de Fiscalía.

Femicidio, búsqueda y marcha

Rosina Tonarelli, de 33 años al momento de su muerte, vivía en Guichón, departamento de Paysandú. En la noche del 13 de agosto de 2022, salió con sus amigos, grupo en el que se encontraba el posterior femicida, con quien mantenía “encuentros amorosos”, según relató él a la Policía.

Horas después, durante la madrugada, Rosina ya se encontraba en su casa cuando el hombre se presentó. Como ella se negó a abrirle la puerta, él forzó la cerradura y entró. Fue luego de una fuerte discusión que la tomó del cuello hasta que dejó de respirar.

Se la llevó en una camioneta, dejándola entre piedras y vegetación en un terreno utilizado por los residentes para tirar escombros. Según pudo saber El País a través de fuentes policiales, en ese momento el cuerpo fue encontrado gracias a que “una sobrina de Rosina vio una mano entre los escombros”.

El 22 de setiembre de ese año, tuvo lugar en Montevideo una marcha feminista por “mujeres asesinadas por la violencia machista”, enfocada en los casos de Rosina y de una mujer de 50 que apareció bajo un puente en San José.