"Caso María": la niña fue entregada a la Policía de Barcelona; el padre no se presentó

Tras una semana en el consulado de Uruguay en Barcelona, y con una resolución de la Justicia mediante, este viernes la hija de María fue entregada a la Policía que se encontraba a la espera en la puerta del edificio donde se ubica la oficina consular.

El padre de la niña no asistió a la entrega y por lo tanto fueron los llamados Mossos d'Esquadra los que la recibieron, según informó el medio local El Periódico.



"No me quiero ir", gritó la niña de siete años al salir del consulado mientras su madre se despedía. La entrega fue realizada en presencia de los abogados y supervisada por un psicólogo, indicó el medio.

La jueza del caso, Cristina Marrero Pérez, había emitido en las primeras horas de este viernes una resolución en la que quedó establecido que "en el improrrogable plazo de dos horas y como máximo hasta las 14:00 (09:00 hora local) del día 11 de octubre de 2019 entregue a la menor a los mossos d'esquadra que se encuentran apostados en la puerta de la oficina consular".



La resolución indicaba además que en caso de no ser entregada podría incurrir "en un delito de desobediencia a la autoridad judicial o, en su caso, otros".