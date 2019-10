Caso María: "No quiero que ella me vea a mí muy afectado emocionalmente", dijo el padre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de una semana en el consulado de Uruguay en Barcelona, y con una resolución de la Justicia mediante, este viernes la hija de María fue entregada a la Policía que se encontraba a la espera en la puerta del edificio donde se ubica la oficina consular.

Pablo (padre de la niña), que no se presentó a la entrega, habló con Telemundo y dijo: "Estoy ilusionado, tengo mis sentimientos pero me estoy conteniendo un poco. Quiero ver cómo está la nena, emocionalmente va a ser fuerte para mí también. Estoy tratando de mantener la serenidad lo más posible y el control, porque no quiero que ella me vea a mí muy afectado emocionalmente".

"Yo por el tipo de trabajo que tenía y el tipo de trabajo que tenía su mamá, estaba mucho tiempo con ella y era muy buena. Le hacía la comida, me acompañaba al trabajo. Era muy prudente, un poco tímida, pero jugábamos y bailábamos. Yo estoy en la misma casa, le preparé los mismos juguetes", explicó.

El padre contó también que tiene mucha ilusión de que se reencuentre con los perros. "Por lo que hablé, nunca se olvidó de ellos", señaló.

"Va a ser duro, ya lo dicen los psicólogos, pero va a ser más sencillo de lo que se supone de antemano. Creo que va a ir muy bien, está haciendo el viaje muy tranquila", añadió.

"Ahora se trata de construir para que tenga una relación sana conmigo, pero también con su mamá. Yo no quiero que se quede sin mamá", finalizó.