Casaravilla aseguró que lo que hizo fracasar a la regasificadora fue el Lava Jato

Gonzalo Casaravilla, expresidente de UTE, declaró este jueves de tarde como indagado en la causa por presuntas irregularidades en el proyecto de la regasificadora de Gas Sayago, y aseguró en rueda de prensa que "el hecho que hizo que esto fracasara fue el Lava Jato en Sudamérica".

El exjerarca se refirió a la mayor investigación anticorrupción en la historia de Brasil, y aseguró que esta "arrastró" a una empresa que fue contratada por OAS, la compañía que las autoridades uruguayas habían designado para hacer la regasificadora.



"Fue un tsunami y después lo que tratamos fue de sacarle el mejor resultado", agregó.

Gas Sayago es un proyecto que tuvo como accionistas a UTE y Ancap, impulsado por el expresidente José Mujica, que no prosperó y generó pérdidas por más de US$ 200 millones.

"La decisión de Gas Sayago fue una buena decisión, así como fue eventualmente una buena decisión tratar de tener gas en el pasado y fracasó. Esta fue también una buena decisión que fracasó (...), pero desde el punto de vista de la gestión de un proyecto se fueron tomando las decisiones que se podían tomar en cada momento. Cada una en forma fundada", destacó Casaravilla en rueda de prensa.

"En el contexto hay muchas cosas que salieron muy bien, algunas que salieron más o menos, y algunas mal. Uno lo que tiene que ver es el contexto, todo", remarcó el exjerarca.

Consultado si no hay alguien que deba asumir el costo de que la regasificadora no resultó, respondió: "Hagamos lo siguiente. Yo me hago cargo del 100% del costo de Gas Sayago. ¿Qué porcentaje me vas a dar del beneficio que trajimos con el cambio de la matriz (energética), que fueron US$ 500 millones por año? Dame el 10%, ya van varios años. ¿Cuántos millones (de dólares) tengo a favor?".

Por su parte, Enrique Antía, que ocupaba un lugar en el directorio de UTE, dijo este jueves que se habló sobre la "fundamentación de un acta de voto en contra" de 2013, que "aparentemente forma parte del expediente" y donde "queda clara" su posición.



"Mirando el diario del lunes, acertamos", agregó.



Además, marcó que cuando Argentina se fue del proyecto, ya "no tenía posibilidad de ser financiado".