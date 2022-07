Amparo contra vacunas anticovid afirma que  se usa a niños como "ratones de laboratorio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se supo este fin de semana que, tras una acción de amparo presentada por el abogado Maximiliano Dentone, el juez Alejandro Recarey intimó a Presidencia, al Ministerio de Salud Pública (MSP) y al laboratorio Pfizer a presentarse a una audiencia este miércoles y a presentar una serie de datos e informaciones vinculadas a la vacunación anticovid.

En la acción de amparo, a la que accedió El País, el abogado Dentone indica que "el proceso vacunacional que lleva adelante el Poder Ejecutivo es manifiestamente ilegal y peligroso, por lo que debe ser detenido hasta tanto no se compruebe la seguridad y eficacia de las sustancias y se cumpla con los requisitos legales incumplidos hasta el momento".



"El gobierno ha violado los mínimos y básicos principios del derecho precautorio y lleva adelante un verdadero experimento, tomando a los niños como ratones de laboratorio", agrega.

Según lo expuesto por Dentone, "el supuesto virus que generaría la patología denominada covid-19 no está aislado, cultivado y secuenciado biológicamente, contrariamente, se trata de un procedimiento informático, es decir, que su existencia es digital, y que por lo tanto no se pudo acreditar su existencia biológica".



En referencia a las vacunas anticovid, el abogado sostiene que "las sustancias que se inoculan no están autorizadas por la FDA, se utilizan en función de una ley militar de los Estados Unidos que permite su aprobación de emergencia". "Los médicos y autoridades sanitarias desconocen el contenido de las sustancias que están inoculando", agrega.



Para el letrado la conducta de las autoridades sanitarias uruguayas es "absolutamente ilegal, negligente y temeraria".

Por otra parte, asegura que la política vacunacional desplegada por el Poder Ejecutivo viola lo dispuesto en el Código de Ética Médica, en su sección referente a "Investigación científica con seres humanos".



En el amparo presentado, Dentone enfatiza en que los contratos y documentación son secretos y afirma que en Estados Unidos un juez obligó a la FDA a que desclasificara y diera a conocer los documentos de Pfizer referidos a las vacunas covid-19, y "se tuvo conocimiento que pueden provocar más de 1.291 efectos adversos".



"A nivel de los países que más han vacunado se han multiplicado la cantidad de muertos por efectos adversos de las vacunas", sostiene en el documento.

Entre otros puntos, señala que "conforme al informe del profesor Campra de la Universidad de Almería, las sustancias que se inoculan contendrían óxido de grafeno y material extraño nanotecnológico" y que "las sustancias contendrían ARN mensajero, cuya incidencia en el genoma humano se desconoce".



Por esto, el abogado pidió a la Justicia que se intime al Poder Ejecutivo a que se agregue toda la documentación de Pfizer y a que aporte los datos respecto a la cantidad de muertos por efecto de la vacuna covid registrados entre el comienzo de la vacunación y el mes de junio de 2022.