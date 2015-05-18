Investigan los motivos de un asesinato en Paysandú

Testigos y vecinos fueron convocados por la Justicia a declarar a las 14:00 horas de esta jornada por el asesinato y suicidio de dos jóvenes en Paysandú, informaron a El País fuentes del Ministerio del Interior

El joven de 19 años falleció tras dispararse a la cabeza con el arma de reglamento que arrebató a un policía en la comisaría, mientras era conducido luego de que hirieran gravemente de un balazo a su amigo, con el que estaba en la esquina de Francisco Bicudo y Montevideo, próximo a las 3:00 de la madrugada del sábado, informó el diario El Telégrafo.

Luciano, apodado "Lucho", carente de antecedente penales, estudiante del Liceo 3 y UTU, estaba junto con su amigo, Gastón, sentados en la esquina suroeste de la citada intersección, junto a una moto.

En la esquina opuesta habrían sido vistos dos individuos en una moto. En un momento, Gastón, de 21 años, se retiró unos metros y camino hasta un lugar frente de una casa con un amplio fondo y cuya propietaria posee ocho perros.

En ese instante, uno de los individuos que permanecían en la esquina se habría acercado en la moto para dispararle desde atrás a la cabeza. El herido cayó de espaldas en la cuneta de hormigón, agrega el diario sanducero.

Ocho móviles policiales se hicieron presentes en el lugar. El herido fue trasladado al Hospital Escuela del Litoral en un móvil policial. Desde allí fue derivado al Hospital de Salto, donde quedó internado en muy grave estado en el Centro de Tratamiento Intensivo (CTI), hasta que en la tarde falleció. Su acompañante, el joven apodado "Lucho", y los otros dos individuos, entre ellos el presunto autor del disparo, fueron conducidos, al igual que la moto en la que transitaban, a la Seccional Segunda de Policía, con el propósito de esclarecer lo sucedido.

El sujeto indicado como sospechoso del disparo vestía una camiseta deportiva, por lo que no se descarta que el móvil de la agresión esté relacionado con una eventual rivalidad deportiva entre la víctima y el victimario, pese a que otra de las hipótesis consideradas vincula el hecho a un probable ajuste de cuentas, agrega El Telégrafo.

Una hora después, en la comisaría se comenzó a indagar a los detenidos. "Lucho", sin que fuera necesario esposarlo ni adoptar ningún otro elemento de seguridad ya que no era considerado sospechoso del ilícito, fue conducido a uno de los nuevos box de la comisaría —especialmente diseñados para asegurar la confidencialidad de los indagados—, por el sargento a cargo del turno, un policía con 29 años de servicio. Al ingresar al box, el amigo del joven baleado se negó a declarar y, en un momento determinado, arrebató al policía el arma de reglamento y se disparó en la cabeza.

De inmediato, se intentó prestarle asistencia, pero falleció instantáneamente.

A ninguno de los detenidos se le encontró el arma usada en el asesinato de Carrizo, por lo que personal de Policía Científica realizó ayer una intensa búsqueda en el terreno de la casa, enfrente a donde ocurrió el sangriento episodio.

"Lucho" era muy apreciado en su barrio y el centro estudiantil al que concurría. Simpatizante de Nacional y miembro de la barra "La 19", era muy popular en Facebook, donde tenía 4.737 amigos y 549 seguidores.

Un sanducero y un homicida

En otro hecho policial, un contrabandista sanducero fue detenido por la Policía tras haber ayudado a cruzar por Colón a una persona que se la había procesado con prisión por el homicidio de una joven, según informó el diario El Telégrafo. Cuando se ordenó su detención, la Justicia dispuso que se decretara el cierre de fronteras para este individuo que, en las últimas horas, logró ser detenido por la Policía. Según declaró después a la Justicia, su intención era "hacerle un favor a un amigo".

Tras el balazo en la cabeza, el joven fue trasladado al Hospital de Paysandú. Foto: Archivo

Las hipótesis son ajuste de cuentas o rivalidad deportiva