Interior instó a denunciar ante el 911 antes que en la comisaría

En previa del Consejo de Ministros en San Luis Bonomi anunció cámaras.

En las reuniones previas al Consejo de Ministros que tendrá lugar hoy en el gimnasio de San Luis, en Canelones, a partir de las 9 de la mañana, el tema de la seguridad estuvo presente entre los reclamos de los ciudadanos. Y el ministro Eduardo Bonomi les respondió con anuncios: en el primer trimestre de 2018 habrá 1.100 cámaras en Canelones además de otras 2.200 que se dispondrán en Montevideo y se extenderá el Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO) a varios departamentos

En el caso de Canelones las cámaras estarán en "la entrada de pueblos y balnearios y en algunas zonas céntricas con lector de matrículas", dijo Bonomi. En Montevideo se va a "reforzar las que ya hay y en gran medida se van a poner cámaras donde no hay". La instalación de cámaras se previó en el Presupuesto y la licitación ya se cerró y se adjudicará en los próximos meses.

Pero más allá de eso en lo inmediato la recomendación fue "denunciar siempre" y hacerlo primero al 911 y luego a la comisaría.

El consejo vino de parte del propio director de la Policía Nacional, Mario Layera, quien, según informó la secretaría de prensa del Ministerio del Interior, "recomendó que la denuncia se haga al 9-1-1 antes que a la Seccional o Comisaría, ya que el servicio 9-1-1 tiene la globalidad de la información donde se hallan los recursos policiales que actúan en la respuesta, una visión que no siempre tiene la seccional local", se informó en el comunicado.

Bonomi estuvo acompañado en las reuniones en el Club Social Canelones de Layera, el director general de Secretaría, Charles Carrera y el jefe de Policía de Canelones Osvaldo Molinari.

Inseguridad.

El ministro volvió a enfatizar ayer que las cámaras junto al PADO permitieron la baja de rapiñas y fue así al choque con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak, quien dijo a El País que "Montevideo tiene una situación de seguridad preocupante" y lo justificó con el "aumento exponencial" que han tenido las rapiñas en los últimos 30 años por lo que consideró "una medida" o "un paquete de medidas" no llevarán a tener soluciones de corto plazo en materia de seguridad.

Bonomi dijo que tiene "una opinión distinta a la del presidente de la Suprema Corte y con un ámbito de comparación más amplio que el que puede tener el presidente de la Suprema Corte". "Creo además que el planteo, que es correcto hacerlo, lo hace en el momento en que se está produciendo la baja de las rapiñas, superior al 8% en todo el país, en Montevideo más todavía, que están bajando los homicidios y los hurtos", sostuvo el ministro del Interior.

Bonomi dijo que esperará al próximo mes para dar las cifras cerradas a un año de implementación del PADO, pero adelantó que reflejan el éxito del programa al punto que dijo que hará una reorganización del programa y que en la Rendición de Cuentas se incluirá una reasignación de fondos para llevarlo a Colonia, Maldonado, Canelones y Rocha.

"No vamos a pedir recursos sino redireccionar los que tenemos que necesitan ley para ser utilizados en otra cosa", afirmó.

Ministros tuvieron las tradicionales reuniones con la población previo al encuentro. Foto: F. Flores

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