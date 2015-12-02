IMM y un nuevo sistema para recoger las toneladas de basura acumuladas

La Intendencia de Montevideo presentó un nuevo sistema que comenzaron a utilizar para levantar las toneladas de basura que en los últimos días se acumularon alrededor de más de 2.000 contenedores. El intendente pidió "disculpas por las demoras".

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, pidió "disculpas por las demoras ocasionadas" ante la acumulación de toneladas de basura en diferentes puntos de la capital y dijo que están comprometidos

"a trabajar para encontrar las soluciones".

La Intendencia de Montevideo (IMM) presentó un nuevo sistema que utiliza una aspiradora "y permite una recolección rápida de los residuos que, además, son triturados y directamente compactados en el camión de la máquina", según indican en la página web de la comuna.

"La tarea permite trabajar en puntos detectados de la ciudad, dejando el lugar limpio, sin colocar los residuos dentro del contenedor sino acumulándolo de manera compacta en el camión para su traslado al Sitio de Disposición Final de Residuos. En este momento hay tres máquinas de este tipo trabajando en distintos puntos de Montevideo", agregan.

Nuevo sistema de recolección de basura. Foto: IMM

Martínez dijo que están "trabajando para mejorar las políticas de mantenimiento, y así poder solucionar el problema de fondo en la recolección de la basura y la limpieza de Montevideo".

"Los problemas en la flota de camiones y las paralizaciones de los servicios por paros y medidas gremiales hoy nos hace tomar medidas de contingencia para solucionar el problema. Estamos abocados en cambiar las políticas de mantenimiento, sumar nueva maquinaria y tecnología para tener una ciudad limpia", agregó.

