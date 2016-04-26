IMM pagó a privados por crisis de basura

La Intendencia de Montevideo debió gastar un total de $ 6.377.245 (unos US$ 196.828 al cambio de ayer) en la contratación de tres empresas privadas para recolectar residuos en los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016, durante el operativo de limpieza en "la coyuntura generada por el exceso de residuos en el entorno de los contenedores".

La resolución de pago, firmada por el intendente Daniel Martínez y el secretario general, Fernando Nopistch, detalla que la División Limpieza solicitó el apoyo debido a "una mayor generación de residuos y dada la falta de camiones de recolección lateral".

La resolución de la cúpula municipal determina pagarle a la empresa Taym S.A. un total de $ 2.088.945; a Aborgama S.A. $ 3.853.980 y a Ciemsa $ 434.320.

Durante la llamada "crisis de la basura", por paros decretados por Adeom, también participaron equipos conformados por distintas organizaciones de la Fuerzas Armadas, en particular del Ejército Nacional.

El 5 de enero el director de Desarrollo Ambiental, Oscar Curutchet, anunció que se le pagaría un total de $ 300 la hora a cada efectivo militar participante.

Finalmente, los soldados recibieron el pago anunciado. En la ocasión, la Intendencia debió hacerse de un total de 10.500 horas hombre, totalizando un gasto de $ 3.150.000 (US$ 97.222).

Los efectivos recibieron un poco menos debido a que se realizaron los descuentos legales, entre ellos el Impuesto a las Retribuciones de las Personas Físicas, dijeron fuentes castrenses.

Nuevo sistema de recolección de basura. Foto: IMM

US$ 196.828