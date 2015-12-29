IMM evalúa pedir ayuda al Ejército para levantar basura acumulada

El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, dijo que entre hoy y mañana decidirán si piden ayuda al Ejército para levantar las toneladas de basura que desde hace días ocupan distintos puntos de la ciudad alrededor de los contenedores.

Entrevistado en El Observador TV, Martínez insistió esta mañana en que "hay más contenedores instalados que los camiones que hay funcionando y que pueden levantar la basura", pero sostuvo que "estamos empezando a superar un problema muy profundo de mantenimiento" de estos vehículos de la comuna.

Basura acumulada en Montevideo. Foto: Archivo El País

Martínez dijo que le da "mucha angustia" ver los contenedores desbordados de basura, pero se defendió diciendo también que la IMM no cuenta con una "espalda financiera" para contratar la cantidad de camiones que serían necesarios: "Necesitaríamos unos 40 camiones funcionando y tener 34 o 35 disponibles permanentemente porque son camiones exigidos. Hoy tenemos 32 disponibles y hubo días que teníamos para sacar a la calle 14, entonces mientras no hubo paro o feriados acumulados era un equilibrio que no estaba limpia la ciudad pero estaba más o menos mantenida".

Y aseguró que desde la comuna están "saliendo a comprar camiones, calculamos que en septiembre u octubre tendremos los camiones que faltan para esa flota de 40".



"No voy a gastar un segundo en enojarme con Edgardo Novick"

