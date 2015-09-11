Hoy es clave resultado de ADN

Un joven de 29 años, conocido como "el Huguito" y que era buscado por la Policía desde enero de este año por ser sospechoso del caso de Lola Chomnalez, fue capturado en la mañana de ayer. Anoche, en Rocha, declaró ante la jueza Silvia Urioste y el fiscal Rodolfo Morosoli.

El acusado, que estuvo con un amigo en Valizas cuando Lola fue asesinada, negó tener cualquier vinculación con el crimen. Volverá a declarar hoy a las 13:00 horas. Después lo harán siete testigos que dicen haberlo reconocido caminando por la playa al momento de desaparecer la joven.

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Al mediodía de ayer, una unidad de Policía Científica le extrajo una muestra para determinar su ADN. Esta se cotejará con las manchas de sangre encontradas en una toalla de Chomnalez.

Este individuo es acusado por un comerciante de Castillos, poseedor de antecedentes penales, de haber participado en la muerte de Lola Chomnalez el 28 de diciembre del año pasado. "Se nos fue la mano con Lola", le habría dicho "el Huguito" al comerciante en un bar del Chuy.

Otro elemento que juega en contra del indagado es que estuvo detenido el 20 y el 21 de diciembre de 2014 en el balneario rochense de La Paloma acusado de una supuesta agresión sexual. Sin embargo, la Justicia no encontró pruebas en su contra y fue liberado. Otra línea de investigación de la Unidad de Análisis de Hechos Complejos de la Jefatura de Montevideo refiere a que "el Huguito" no es el asesino de Chomnalez aunque sí podría saber quién la mató.

Fuentes del caso indicaron El País que el acusado tiene antecedentes penales.

Detención.

"El Huguito" era buscado desde enero de este año y nunca declaró en la causa. Testigos lo vieron merodeando en la playa a la hora que desapareció Lola. La Policía sabía que se había sacado una foto en Valizas con la cara pintada porque participó en una murga.

El miércoles 9, efectivos de la Unidad de Análisis lo ubicaron y lo siguieron hasta una chacra ubicada en las afueras de Toledo, Canelones. En la mañana de ayer, policías de esa repartición lo detuvieron. El sospechoso trabajaba en una ladrillería.

Cerca de las 19:00 horas de la víspera, el acusado llegó al juzgado penal de Rocha. Consultado por la prensa, dijo que era "inocente", que lo detuvieron "porque estaba ahí en la vuelta". Además, explicó que estaba prófugo porque la Policía lo corrió del lugar. "No tengo nada que ver", informó Subrayado en su página web.

Dos autores.

Los policías de la Unidad de Análisis buscaban ayer al amigo del "Huguito" en barrios de Montevideo. Los investigadores creen que este sujeto también podría tener información sobre la muerte de la joven argentina. Ambas personas se encontra-ban a fines de 2014 en Valizas cuando Chomnalez murió sofocada con arena en la playa. Luego su cuerpo fue enterrado detrás de una duna. El médico forense, que efectuó la autopsia de Lola Chomnalez, concluyó que su homicidio pudo haber sido cometido por dos personas.

El abogado de la familia Chomnalez, Jorge Barrera, dijo a El País que la declaración del "Huguito" puede ayudar a rectificar o no una línea de investigación que la Policía trabaja desde enero de este año.

"Se trata de una instancia judicial importante. O se profundiza la investigación o se sigue trabajando en otra línea", dijo.

Caso Lola: la joven salió a caminar por la playa de Valizas y fue asesinada.

INTRINCADO CASO PARA LA POLICÍA Y LA JUSTICIA.

Lola desaparece - 28/12/2014.

Lola Chomnalez sale a caminar por la playa en Valizas. Su madrina denuncia su desaparición. Dos días después aparece el cuerpo de la joven.

Autopsia - 3/1/2015.

La autopsia determinó que Lola murió por sofocación y que tenía arena en los pulmones y algunos cortes. No había signos de abuso sexual.

Detenidos - 15/1/2015.

Familiares de la madrina de Lola son detenidos y liberados. Treinta personas fueron indagadas por el caso en seis meses.

“Huguito” negó HABER ParticipADO del crimen de Lola; hoy declara otra vezEDUARDO BARRENECHE