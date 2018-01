Hostel que no aceptó a israelíes será tirado abajo por estar en área de recuperación

El Hostel Buena Vista, que en los últimos días ha estado en boca de varios por no aceptar a dos jóvenes israelíes que pretendían vacacionar en Valizas, será tirado abajo, confirmó a Telenoche Anibal Pereyra, intendente de Rocha.



El jefe comunal explicó que el dueño del local "ya había sido notificado" acerca de la medida que también abarca a otros predios linderos ya que ocupan una zona municipal de forma irregular.



Pereyra explicó que el hostel, así como el resto de las fincas notificadas, ocupan un área de recuperación costera que la Intendencia ya tenía previsto recuperar.



El establecimiento "esta ubicado sobre la faja de protección costera", aseguró al medio Pereyra y además añadió que "no tenía habilitación comercial para trabajar".



Buena Vista recibió una denuncia por parte del Comité Central Israelita que fue presentada esta mañana ante el Ministerio de Turismo, el que además se pronunció en contra de la medida del hostel que no quiso recibir a los jóvenes.



"No había visto que eran israelíes. Soy muy contrario a las políticas de su país. No son bienvenidos en mi casa", había indicado el dueño del local mediante un mensaje a través de la plataforma Booking.com al cancelar la reserva realizada.