La historia de los camiones que la Intendencia compró hace seis años atrás pero nunca usó

Tierra, ramas, hojas que envuelven las ruedas y barro en los parabrisas, casi como mimetizándose con el paisaje. Así están dos de los seis camiones que fueron comprados por la Intendencia de Montevideo con el fin de lavar los contenedores de la ciudad.



Las fotos de los vehículos empezaron a circular a través de las redes sociales en las últimas horas. "¡Hacelo viral" solicitaba el mensaje que acompañaba las imágenes de los camiones en "abandono total". Esta información llegó al edil nacionalista Javier Barrios.



"Los camiones están en un costado del parque Fernando García", indicó a El País. "Yo fui al lugar, me dieron la llave y me subí para ver el kilometraje, pero la batería está muerta y como son eléctricos no pude ver el cuenta kilómetros para ver cuánto tenían recorrido", agregó.

Camiones de la Intendencia en el parque Fernando García. Foto: edil Javier Barrios

Si lo hubiera logrado activar, habría visto que poco y nada habían andado esos camiones. La directora de la División de Limpieza de la Intendencia de Montevideo, Magdalena Blanco, informó a El País que desde que se compraron "los camiones nunca se usaron".

Primero estaban en Buceo, pero empezaron unas obras y en el lugar donde se encontraban pusieron unos contenedores que servían de vestuarios para los trabajadores, así que fueron trasladados al parque Fernando García, sobre Camino Carrasco. "No estaban escondidos", añadió la directora.

En el momento de la compra, en 2012, la intendencia anunció la nueva adquisición a través de su página web. Estos camiones "están dotados de un sistema de carga lateral" y "cuentan con un moderno diseño con centrifugado que permite una mejor y mayor limpieza de los contenedores", habían explicado.



Pero, ¿por qué nunca se usaron estos prometedores camiones? "Son muy ruidosos y pierden agua", explicó Blanco. Además "tienen un software que aparentemente no lo lograron hacer andar pero ya conseguimos los contactos de la empresa que los podría venir a ver para suministrar una versión que los haga andar mejor".

El contacto con la empresa encargada del sistema operativo de los camiones se extravió desde el momento de la compra, "simplemente se perdió el contacto", indicó. Pero finalmente se logró dar con los encargados que ayudarán a solucionarlo. El costo que tendrá aún no está establecido, "esas cosas pueden ser diez pesos o diez millones", expresó.

Camiones de la Intendencia en el parque Fernando García. Foto: edil Javier Barrios



De todas maneras "la consigna es que estén a la orden en tres meses a más tardar seis", explicó la directora. Este fin de semana se llevarán a un taller de la Intendencia para que el personal capacitado de la comuna les haga un chequeo y los arreglos que se consideren pertinentes.



La comuna adquirió los camiones por un costo cada uno de US$ 287.800, es decir una inversión total de U$S 1.899.480 (incluyendo repuestos) por las seis unidades.

"Es un tema muy serio", dijo a El País el edil blanco Diego Rodríguez, que el miércoles elevó un pedido de informes a la Intendencia para saber por qué los camiones están abandonados en el parque. "Es una falta de respeto para todos los contribuyentes. Luego de la respuesta de la Intendencia veremos los pasos a seguir porque quizás veamos la posibilidad de que en comisión vengan a explicar esta situación", agregó.