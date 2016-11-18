Hay zonas con 6 días de atraso en la recolección de residuos

Miles de contenedores sin levantar en La Comercial, Unión, Buceo y Malvín.

Nuevamente hay problemas con la recolección de residuos en Montevideo. El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Óscar Curutchet, informó a El País que esto se debe a dos factores: problemas con la flota de camiones (los viejos están en mal estado y los nuevos son insuficientes) y medidas sindicales de Adeom.

El jerarca indicó que el sindicato hizo paros por turnos el miércoles y ayer jueves, dejando estos dos días unos 3.000 contenedores sin levantar. Pero el problema es aún mayor por el efecto "arrastre": en algunas zonas, hay atrasos de cinco y seis días. Los barrios más complicados son La Comercial, Unión, Buceo y Malvín.

¿Cómo se llega a estos atrasos de tantos días? En una zona en la que la recolección se hace los lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, si los camiones dejan de pasar solo el primer día de la semana, se acumulará la basura de cuatro días: sábado, domingo, lunes y martes.

Ayer, el intendente Daniel Martínez dijo en una entrevista con El Espectador que "de acá a diciembre vamos a estar con el Jesús en la boca" por la basura.

Reclamos.

Adeom se reunió ayer con el intendente Daniel Martínez para abordar varios temas. Sobre la mesa estuvo la limpieza, como es habitual en estos encuentros bipartitos que se realizan cada mes. Entre los reclamos del sindicato está el hecho de que a los nuevos funcionarios se los convoca a trabajar los domingos y no se les paga un complemento.

Otro reclamo es el de los pasajes de grado. La carrera de los municipales va del nivel 5 al 1. Para pasar del 5 al 3 es necesario que haya una "promoción" (lo cual recién ocurrirá en 2018) y para ascender del 2 al 1, deben concursar. Pero es necesario que la Intendencia haga llamados, en los que además decide la cantidad de cupos. Según fuentes de Adeom, esto ha llevado a que funcionarios con 30 años en la IMM estén en el mismo grado que otros con 7 u 8 años de trabajo. Incluso muchos se jubilan sin pasar del nivel 3. "Hay gente que hace 17 años que está en un mismo nivel, pasa en todos los sectores", explicaron las fuentes.

Desgaste.

Fuentes de Adeom dijeron ayer a El País que, por problemas con la flota, en la Región Oeste está saliendo el 50% de los camiones. Los trabajadores deberían contar con 14 vehículos, pero por turno están operativos entre seis y ocho.

En tanto, en la Región Este la situación es peor. "Se está haciendo el 30% de los circuitos, porque los camiones están rotos. Incluso están fallando algunos de los nuevos que vinieron con problemas", se indicó. En esta región, en el turno de la mañana deberían estar operativos 14 camiones.

Hace un par de semanas la Intendencia incorporó 28 nuevos choferes para Limpieza, 14 para cada región, dos de los cuales ya han renunciado.

Según Adeom, las roturas de los camiones se deben a la alta exigencia. Antes había un turno matutino y otro nocturno, pero la Intendencia incorporó un tercero, vespertino, con menos unidades y personal, para hacer los "despuntes" (terminar de juntar los restos que dejaron los trabajadores de la mañana o atender denuncias puntuales).

Esto hace que los mismos camiones estén ahora más horas en la calle. "Con la llegada del calor, la gente aprovecha para hacer más limpiezas y sacar más basura. Esto se da en general hasta el 6 de enero", agregaron las fuentes de Adeom.

Camiones nuevos.

Según los trabajadores, los cinco camiones nuevos "son insuficientes" para hacer la tarea. En esto coincide la administración. En septiembre llegaron a Montevideo tres camiones que completan la nueva flota de cinco unidades adquirida por la Intendencia. Las primeras dos, Mercedes Benz, fueron compradas a la concesionaria Farid y llegaron al puerto a fines de agosto desde Génova (Italia), y quedaron operativas en septiembre.

En febrero, "o a más tardar en marzo", llegará otra partida de 15 camiones de la marca OMB (la misma de los contenedores de basura), informó Curutchet. Fueron comprados a la firma Alfanor, la única que se presentó al llamado para esta segunda tanda de vehículos.

Curutchet: Paro dejó 3.000 contenedores

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Óscar Curutchet, indicó que 3.000 contenedores quedaron sin levantar por los paros de Adeom del miércoles y jueves. "Pero hay un atraso mayor por lo que tenemos acumulado", precisó.

Según Curutchet, "en algunas zonas estamos al día", pero en otras "hay atrasos de cinco y seis días".

Además de los 15 nuevos camiones que aguarda incorporar próximamente a la flota, la administración pretende ampliar la cantidad de contenedores que hay en la ciudad y recambiar algunos que ya han superado largamente su vida útil.

La comuna quiere adjudicar en diciembre la compra de otros 4.000 contenedores (a las firmas Alfanor y Vehoplast), entre chicos y grandes. Estos últimos tienen un costo de 1.100 euros cada uno.

Montevideo tiene en sus calles unos 11.500 contenedores. Los nuevos no necesariamente ampliarán esa cantidad, sino que servirán como sustitutos para los que se encuentran deteriorados.

A su vez, la Intendencia maneja la posibilidad de comprar otros 4.000 depósitos de basura en lo que queda de este período de gobierno, aunque esto todavía no ha sido definido.

La Unión: algunos contenedores fueron vacias pero no se hizo limpieza alrededor. Foto: M. Bonjour

LA HISTORIA DE NUNCA ACABAR