Gran Hermano: Intendencia inicia controles con cámaras

Ya colocó ocho en basurales endémicos y apelará a las que usa la Policía.

La Intendencia de Montevideo ya colocó 8 cámaras de vigilancia en 6 basurales endémicos, con las que pretende identificar a quienes arrojan basura de forma indebida para aplicarles las correspondientes sanciones.

La iniciativa forma parte del trabajo que comenzará a hacer en las próximas horas el "Comité de Emergencia" de Limpieza (así lo llamó el intendente Daniel Martínez en un principio, aunque las autoridades del sector prefieren hablar de "Comité de Seguimiento" porque no creen que exista una "emergencia"), que estudiará varias líneas de acción para mejorar la imagen de la capital del país.

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, Óscar Curutchet, indicó a El País que también están avanzadas las conversaciones con el Ministerio del Interior para utilizar, con el mismo fin, las cámaras que se vienen empleando para combatir la delincuencia.

"La tecnología permite mejorar el sistema de limpieza urbana; en primer lugar, con la colocación de cámaras en todo el territorio. Para ello ya se estableció la Unidad de Control de Monitoreo de la División Limpieza, con la elección de 6 puntos donde hay basurales endémicos. La idea es trabajar en forma focalizada el tema de los basurales", indicó Curutchet.

"Queremos hacer controles más específicos y efectivos, utilizando estas herramientas tecnológicas, sancionando a quien tira la basura fuera de lugar. Tuvimos recientemente una reunión con el Ministerio del Interior para utilizar con otros fines, como la seguridad pública, la colocación de cámaras en todo el territorio. Vamos a poder cotejar e intercambiar información al respecto en tiempo real con el Ministerio", explicó.

Según el director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia, "la propuesta de intercambiar información sobre la manipulación de contenedores va en una línea de trabajo que es la de iniciar los controles, percibir conductas inadecuadas y comenzar a generar una batería de propuestas que vayan tendiendo a mejorar la limpieza".

Sensores.

Curutchet dijo que la Intendencia también pretende potenciar la aplicación de la Ley de Faltas, "que se ha utilizado bastante poco".

"Si hay una camioneta que tira basura, también haremos la denuncia correspondiente, para que no vuelva a ocurrir y comenzar a disuadir. Hoy se generan hasta basurales formales, porque van incluso camionetas y camiones a tirar".

A su vez, el jerarca dijo que también se colocarán sensores en los contenedores para tener información en tiempo real sobre "cómo se está cumpliendo el circuito, cuál es la capacidad de ese contenedor, si está al tope o casi al tope, el grado de cumplimento de las tareas, etcétera".

Comité de seguimiento.

El servicio municipal de limpieza arrastra actualmente un atraso de unos 1.500 contenedores.

En los últimos días, la recolección de residuos ha teniendo problemas en el Municipio E (Unión, Malvín Norte, Malvín Nuevo, Las Canteras, Carrasco Norte, Carrasco, Punta Gorda, Malvín, Buceo, La Blanqueada) y en el Municipio F (Manga, Villa García Manga Rural, Bañados de Carrasco, Las Canteras, Maroñas y otros).

El Comité funcionará hasta junio, ya que a fines de mayo llegarían los cinco camiones de recolección lateral que compró la comuna por US$ 270.000 cada uno y que, si bien no solucionarán la situación, ayudarán a paliarla hasta que a fin de año lleguen otros 15 vehículos.

Mayor gasto.

Curutchet concurrió en días pasados a la Junta Departamental a explicar el presupuesto de su departamento para el presente quinquenio

El director admitió a El País que la División Limpieza ha incrementado sus gastos, entre otras cosas por el aumento del servicio de "zona limpia" (que recoge los residuos en el entorno de los contenedores) y por el contrato que la IMM mantiene con la empresa CAP para recoger la basura en las áreas centrales de la ciudad. "Hay cuatro incidencias en la paramétrica del contrato con CAP: el Índice Medio de Salarios, el IPC, el dólar y el combustible. El dólar es lo que más está incidiendo en el incremento", explicó Curutchet.

La Intendencia tiene presupuestado un pago anual de $ 395 millones a la CAP.

Curutchet: "Hay que redefinir el sistema".

Entre los cometidos que tendrá el Comité de Seguimiento de la basura está la "redefinición" del área de mantenimiento de los camiones. "No significa necesariamente tener más mecánicos, aunque necesitamos más electricistas; pero hay que redefinir el tema de la mecánica. También hay que redefinir los sistemas organizativos, que tienen que ver por ejemplo con los talleres, y el sistema de stock y de compras, junto con el funcionamiento administrativo del área, que también hay que mejorar", explicó Curutchet.

El director de Desarrollo Ambiental de la comuna dijo que también hay que "tomar decisiones de cambio de tripulaciones, de horarios, de turnos, modificación de circuitos. Todo va a estar en la agenda".

El jerarca anticipó que se hará un llamado interno para choferes de flota liviana que, luego de realizar un curso, podrán postularse a conductores de camiones de recolección.

"Cuando vengan los 20 camiones vamos a necesitar más choferes, obviamente", explicó.

También admitió que los camiones lavacontenedores no están saliendo a las calles, básicamente por tener problemas en sus sistemas hidráulicos.

La comuna comprará unos 6.000 nuevos contenedores, aunque serán para recambio: no pretende ampliar el número que hay en la ciudad, que ronda los 11.000, sostuvo Curutchet.

La IMM ya instaló 8 cámaras en 6 puntos clave. Foto: Archivo El País

