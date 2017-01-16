Femicidio en Río Branco: un hombre asesinó a su exesposa y se suicidó
La pareja había estado casada por 50 años y actualmente estaban separados: el hombre entró a la casa de la mujer y la asesinó. Luego se suicidó.
En la ciudad de Río Branco en calle General Artigas frente al Gimnasio Municipal, un hombre asesinó a su exmujer, de la que estaba separado.
El hombre de 78 años irrumpió abruptamente en la casa de su exesposa de 73 años y le disparó con un arma.
El hombre se suicidó con la misma arma.
TRAGEDIANéstor Araújo
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