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El País Información

Femicidio en Río Branco: un hombre asesinó a su exesposa y se suicidó

16/01/2017, 11:45
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La pareja había estado casada por 50 años y actualmente estaban separados: el hombre entró a la casa de la mujer y la asesinó. Luego se suicidó.

En la ciudad de Río Branco en calle General Artigas frente al Gimnasio Municipal, un hombre asesinó a su exmujer, de la que estaba separado.

El hombre de 78 años irrumpió abruptamente en la casa de su exesposa de 73 años y le disparó con un arma.

El hombre se suicidó con la misma arma.

Néstor Araújo

TRAGEDIANéstor Araújo

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