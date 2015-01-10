Faltarán docentes de inglés, física y matemática en liceos

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES), que representa a los profesores en Montevideo, adelantó que en 2015 volverán a faltar docentes de física, matemática e inglés.

Según el dirigente Luis Martínez, esto es a consecuencia de los bajos salarios y de los "ataques constantes" por parte del "sistema político".

"Hay materias donde siguen faltando profesores. Esto tiene que ver con una cuestión de fondo, y es que seguimos teniendo los peores salarios de América Latina. Esto, sumado a los continuos ataques que recibimos del sistema político, hace que la carrera ya no sea atractiva", sostuvo el sindicalista en declaraciones a El País.

En 2014 hubo unas 3.000 horas docentes que quedaron sin tomarse, equivalentes a un déficit de unos 150 profesores. Sobre todo faltaron docentes de matemática, física, inglés e idioma español.

El consejero de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Javier Landoni, que se convertirá en el número dos del Consejo de Educación Secundaria (CES) a partir del próximo primero de marzo, ha reconocido que "mientras no egrese un número importante de profesores este problema continuará, salvo que se avance en otras propuestas y alternativas", como ser las clases a través del Plan Ceibal.

Desde ADES, en tanto, han advertido que hay alumnos que no lograron llegar a los conocimientos básicos que se deben adquirir al finalizar el año lectivo, y adelantaron que esto generará problemas en este 2015.

Elección de horas.

Martínez, por otra parte, destacó que, "por primera vez en años", los profesores capitalinos ya tomaron el 90% de las horas asignadas.

"La elección de horas para este año 2015 ha mejorado con respecto a las anteriores. Esto es así gracias a la postura que el sindicato llevó adelante, gracias a la bipartita que se logró con Secundaria, que era un viejo reclamo que veníamos haciendo", sostuvo Martínez.

La resolución 70/10/14, del pasado 23 de octubre, firmada por la directora general del Consejo de Educación Secundaria (CES), Celsa Puente, establece que las Comisiones Departamentales de Designación-Elección tendrán, por pedido de la Federación Nacional de Profesores de Secundaria (Fenapes), carácter bipartito. Esto implica que lo que antes era potestad de la administración pública, ahora se resigna a una negociación colectiva con el sindicato. O sea que, en caso de que no haya acuerdo entre las partes, Fenapes y ADES pueden recurrir al Ministerio de Trabajo para que convoque a una mesa de negociación.

Para el integrante del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP en representación del Partido Nacional, Daniel Corbo, aunque esto permitió una elección de horas sin inconvenientes, el acuerdo es peligroso y puede llevar a futuros dolores de cabeza.

"Claro que la elección iba a ser ordenada, porque de esta manera se compró la paz por parte de los sindicatos", ha dicho Corbo.

Históricamente, la elección de horas ha traído problemas entre la administración y el gremio. El último y más ruidoso caso que se ha dado en años sucedió a inicios de 2014 y terminó con el pedido de renuncia, por parte del presidente del Codicen, Wilson Netto, al exdirector de Secundaria, Juan Pedro Tinetto. Luego, el 14 de enero pasado, asumió la profesora Puente —quien, por otra parte, ya fue confirmada en el cargo por los próximos cinco años por la futura ministra de Educación y Cultura en el gobierno de Tabaré Vázquez, María Julia Muñoz.

Pero el acuerdo que firmó Puente con el sindicato para evitar tensiones, no solo implica sentarse a una mesa a negociar los pormenores de la elección de horas, también obliga al CES a generar acuerdos en otras áreas.

De los 18.000 docentes que hay en el país, solo 6.900 eligen 20 o más horas de clase por semana. Unos 4.600 tienen entre 11 y 19 y 5.900 entre 1 y 10. Esto según las cifras de 2014. Ya el expresidente de la ANEP, José Seoane, había preparado un cronograma, que fue presentado en la rendición de cuentas de 2011, por el cual se pretendía que las elecciones se hicieran cada dos años y se trabajara en la instalación del "profesor-cargo", que trabaje al menos 20 horas. El sindicato se ha resistido. El objetivo no se consiguió y, ahora, si se quiere lograr esto, como ha dicho Puente, se deberá primero acordar en una mesa donde la voz del CES y del gremio valgan lo mismo.

"Hicieron ocho liceos y prometieron hacer 48"

La Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES) denunció que mientras el gobierno de José Mujica prometió hacer 48 liceos durante los cinco años de gestión, se realizaron apenas ocho. Así lo advirtió en declaraciones a El País el dirigentes sindical Luis Martínez.

"Es más que obvio que se tienen que destinar más recursos para infraestructura. El país tiene recursos, ha crecido mucho, pero... Se sigue gastando dinero en cosas absolutamente superfluas", sostuvo el sindicalista. Por otra parte, Martínez advirtió que son necesarias reformas y mejoras en varios centros.

"Presupuesto de Educación es poco y de Defensa es monstruoso"

"El país creció muchísimo, pero el presupuesto para Educación sigue siendo muy poco, y el de Defensa es monstruoso", se quejó, en declaraciones a El País, el dirigente sindical de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria (ADES), Luis Martínez. Hoy se destina el 4,7% para Educación y 1,1% para Defensa.

El gremialista, por otra parte, advirtió sobre el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) que el gobierno del presidente electo, Tabaré Vázquez, prometió dar a la Educación, que este debe repartirse solo entre la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Universidad de la República (UdelaR).

Hoy por hoy, del presupuesto que se destina a educación, una parte también va para la formación policial y para los cursos o talleres que puedan realizar los funcionarios públicos, entre otras cosas. Para Martínez esto debe cambiarse.

El líder gremial manifestó que "no puede seguir pasando que un maestro grado uno gane 14.000 pesos", y en este sentido dijo que, aunque se debe destinar parte del aumento en infraestructura y materiales para los estudiantes, la mayoría del dinero debe ir para salarios.

Faltan profesores para varias materias, sindicato advierte ausencia de interés por bajo salario. Foto: AFP.

Lo adelantó el sindicato; en tanto, profesores ya tomaron 90% de las horasCARLOS TAPIA