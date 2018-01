Fallecieron 8 ocupantes de una camioneta en choque en Ruta 9

Un choque entre dos vehículos ocurrido alrededor de las 19:15 horas de anoche dejó un saldo de ocho personas fallecidas. El siniestro de tránsito ocurrió a la altura del kilómetro 138 de la Ruta 9, al noroeste de la ciudad de San Carlos. Por causas que anoche se procuraba ratificar, dos camionetas que circulaban en sentidos opuestos impactaron de forma violentísima.



Uno de los vehículos era un Chevrolet Corsa Weekend, alquilado en San Carlos y conducido por una mujer. Estaba ocupado por ocho personas, (un hombre y siete mujeres); siete murieron en el acto y la restante pasajera fue internada en estado grave en el Hospital Alvariza de la ciudad de San Carlos, muriendo antes de medianoche.



El Corsa se dirigía hacia Montevideo y habría sufrido la explosión de un neumático delantero, hecho que lo desvió de su ruta de modo instantáneo y lo hizo colisionar con una zorra que llevaba el otro vehículo, un Ford Ranger Pick Up que iba hacia el este y era ocupado por dos personas que sufrieron leves golpes y se aprestaban a devolver la zorra que transportaban. La espirometría al conductor dio cero. La fiscal Patricia Rodríguez abrió un presumario.

Las víctimas.

Entre todos los involucrados en la tragedia no había ningún menor de edad y hasta anoche los fallecidos identificados son: la conductora del vehículo marca Chevrolet Corsa, Yessica Perdomo; Leticia Prada, María Castro, Virginia Delgado y otra chica de nombre Vanessa y Mauricio González. Resta identificar a otras dos de las víctimas fatales.



Fuentes policiales dijeron a El País que todas las personas que viajaban en el Corsa estaban en camino a un evento a realizarse en Villa García. Se presumía que era un encuentro de la comunidad de la Iglesia Beracca.



Según se reconoció en el lugar del accidente, la colisión entre los vehículos se produjo en un tramo de la carretera en donde no hay curvas. El jefe de policía de Maldonado, Erode Ruiz, se presentó en la zona de inmediato. Allí trabajó personal médico de varias emergencias de San Carlos, Maldonado y Pan de Azúcar, y también intervino el equipo de Bomberos de San Carlos, además de la Policía de Maldonado y la de Tránsito.



La escena que se encontraron espantaba, por la inusitada violencia del impacto. Durante horas no resultó sencillo asegurar la fluidez del tránsito, que era muy grande tanto hacia el este como hacia el oeste.



Los ocho fallecidos se suman a los dos de la noche del pasado viernes, víctimas de otro accidente fatal ocurrido en la ruta 37, a la altura del kilómetro 8, en la zona conocida como Zanja del Encanto, entre Piriápolis y Pan de Azúcar. Manuel Fontes Garré, de 21 años, y Alexis Núñez, de 40, estaban trabajando para la empresa Video Cable del Oeste y se dirigían hacia Pan de Azúcar.



Por la misma ruta pero en dirección a Piriápolis circulaba Alfredo Pérez de 70 años, en un Rolls Royce con volante del lado derecho, informó Subrayado.



Por causas que se intentaba establecer, ambos vehículos chocaron de frente y como consecuencia los ocupantes de la camioneta perdieron la vida en el lugar. El conductor del auto fue trasladado al Sanatorio Mautone, muy grave.

Más lesionados.

Otras tres personas lesionadas dejó un siniestro de tránsito ocurrido en la Interbalnearia, a la altura de la intersección Camino Arrayanes, en el empalme de acceso al Municipio de Piriápolis.



Según los primeros informes, las heridas no revestirían gravedad. Los afectados en este siniestro fueron derivados a distintos centros asistenciales de Maldonado.



El siniestro de tránsito ocurrió el pasado viernes, después de la hora 21:00, cuando chocaron dos vehículos, informó el Semanario La Prensa.



Un Chevrolet Corsa circulaba por Ruta Interbalnearia al este cuando al llegar al empalme a Piriápolis colisionó con un VW Gol que iba por Camino Los Arrayanes con intenciones de cruzar la Interbalnearia.