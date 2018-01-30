Exigen medidas por la contaminación

PARLAMENTO

Planteo de Amarilla por el accidente en Cerro Padilla, Paysandú.

El diputado nacionalista Gerardo Amarilla afirmó en el Parlamento que luego del accidente ocurrido en Cerro Padilla, Paysandú, con el vertido de 125.000 litros de lodos contaminados provenientes de una obra de búsqueda de hidrocarburos, las autoridades medioambientales "no han tomado el asunto con la gravedad que se merece".

"Se habla de (aplicar una) multa a la empresa responsable cuando en realidad habría que hablar de suspensión de las actividades e intervención de las autoridades para tratar de evaluar el daño y tratar de recomponer la situación", advirtió el legislador.

En su planteo tanto a las autoridades ambientales de la Intendencia de Paysandú co-mo a las del ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), Amarilla demandó "una posición mucho más diligente, vigilante y proactiva", y "que realmente estén a la altura de la responsabilidad institucional que tienen de proteger ese recurso fundamental que es el agua".

"Esta búsqueda de petróleo, además de ser contradictoria con el modelo ambiental que asumimos frente a la comunidad internacional, pone en riesgo un recurso que a nuestro entender es mucho más valioso para el desarrollo y la vida en el siglo XXI y que es el agua", alertó el legislador.

Amarilla contó en la sesión de la Comisión Permanente que concurrió al barrio "Pirulo" de Tranqueras, donde le plantearon "una seria y grave situación ambiental que les afecta directamente a ellos, pero que sus consecuencias tienen un impacto mucho más allá del barrio incluso de la ciudad de Tranqueras".

Se trata del estado del vertedero de basura de dicho barrio por el que los vecinos reclaman una solución urgente dada las posibilidades de contaminación del agua.