Erdogan genera diferencias en el FA por visita que irrita a armenios

La eventual llegada al país en febrero del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, no solo irritó a la comunidad armenia en Uruguay, sino que ya está generando diferencias en la propia interna del Frente Amplio.



Integrantes del partido de gobierno mantienen conversaciones con el Partido Democrático de los Pueblos -una agrupación política izquierdista formada por los kurdos- para intentar conocer aspectos de la visita de Erdogan a América Latina durante los primeros días de febrero. Pero paralelamente, la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio ya decidió reunirse mañana para abordar el tema.



El secretario de Asuntos Internacionales de Asamblea Uruguay e integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales del FA, Sebastián Hagobian, solicitará en esa instancia “conocer la agenda” de la visita de Erdogan al país que ocurriría el 7 y 8 de febrero.



También pedirá acceder a los objetivos que persigue el gobierno para recibir al presidente turco. Para Hagobian “es contradictorio a la historia tradicional de Uruguay” recibir al mandatario.



Mientras tanto, para el diputado del Frente Amplio, José Carlos Mahía, “se deben respetar todas las voces, pero Uruguay debe tener relaciones diplomáticas con todos los países incluyendo a Turquía”. El legislador de Asamblea Uruguay consideró que “es claro que Turquía ya lo tiene claro. No entiendo necesario que Uruguay reitere algo que ya lo sabe” en referencia a si Uruguay debería aprovechar la visita para manifestar su histórica posición sobre el genocidio armenio.



Uruguay fue el primer país del mundo en 1965 en reconocer el genocidio del pueblo armenio, es decir el exterminio de miembros de esa colectividad por parte del Estado turco, en 1915. La cifra de víctimas se calcula entre 600.000 y 1,8 millones. La República Turca, sucesora del Imperio Otomano, niega hasta el día de hoy el genocidio con el argumento de que las muertes no fueron el resultado de un plan de exterminio deliberado. El genocidio dio lugar a la diáspora de los armenios por todo el mundo.



Por otra parte, el diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala escribió en la red social de Twitter, “¿a qué viene? No me resulta grata su presencia. El gobierno debería recordarle que Uruguay fue el primer país en reconocer el genocidio armenio. Turquía debe pedir perdón”, agregó. Por otro lado, el también diputado blanco Jaime Trobo escribió en la misma red social que “la visita de Erdogan a Uruguay es una gran oportunidad para afirmar las buenas relaciones diplomáticas y comerciales”. Agregó que “también lo es para recordar la original adhesión de Uruguay en 1965 al reconocimiento del genocidio armenio”.



En abril de ese año un grupo de diputados de la lista 99 presentó un proyecto de ley que declaraba el 24 de abril como Día de Recordación de los Mártires Armenios.



La iniciativa fue firmada por los diputados Martínez Moreno, Hugo Batalla, Aquiles Lanza, Alfredo Massa, Zelmar Michelini y Alberto Roselli. Ayer Laura Batalla, hija del legislador Batalla escribió en Twitter: “En honor a mi padre, Hugo Batalla, y al grupo de diputados que redactaron y firmaron la ley en 1965, solicito públicamente al gobierno de mi país, que manifieste claramente al presidente turco, nuestro reconocimiento al genocidio y nuestro apoyo a la lucha del pueblo armenio”, agregó. Política, Frente Amplio, Recep Tayyip Erdogan