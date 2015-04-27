Encapuchados y armados robaronun supermercado en Malvín

Los hombres llegaron al supermercado sobre las 20:30 horas de ayer domingo y redujeron a empleados y clientes. Lograron llevarse dinero de las cajas y un cofre de seguridad.

Sobre las 20:30 de ayer domingo cuatro hombres fuertemente armados robaron en un supermercado ubicado en las calles Legrand y Michigan, en el barrio de Malvín.

Según informó Subrayado, tres de los cuatro delincuentes estaban encapuchados y al llegar redujeron a empleados y clientes.

El guardia de seguridad recibió un culatazo y le quitaron su arma de reglamento.

Amenazaron a los trabajadores y lograron tomar dinero de varias cajas y también un cofre de seguridad.

Según dijeron testigos a la Policía luego escaparon tranquilamente.

La Policía investiga y cuenta con las imágenes registradas por la cámara de seguridad del supermercado.



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