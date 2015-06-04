Encapuchados armados robaron y agredieron a empleados en W Lounge

Esta mañana cuatro delincuentes armados y encapuchados entraron a los locales bailables de la conocida esquina en la rambla del Parque Rodó donde mediante golpes y gritos exigieron dinero

Cuatro hombres armados, encapuchados, con pasamontañas, guantes y lentes negros entraron por la mañana de este jueves, sobre las 10:30 aproximadamente a robar en el conocido complejo bailable W Lounge.

Allí los delincuentes con mucha agresividad "entraron por la puerta de la distribuidora, le pegaron un culatazo a uno de los muchachos que estaba allí e inmediatamente comenzaron a amenazar de muerte si no se les daba dinero" informó a El País Claudia González, encargada del local.

"Apenas entraron dieron la impresión de que no estaban jugando, de que no eran delincuentes drogados que entran así nomás a robar, te dabas cuenta que eran profesionales, por la manera en que se manejaron" indicó González.

Tomaron de rehén a una empleada de servicio del lugar y subieron al primero piso, mientras seguían exigiendo dinero, luego bajaron nuevamente y allí los delincuentes planearon "pegarle un tiro a la mujer, para que empezaran a cantar" (decirles donde había dinero), agregó la encargada del local.

González aseguró que si bien puede haber alguna suma de dinero menor en el local, la mayoría de las transacciones se manejan con cheques que por más que los roben no pueden cobrarlos.

Los delincuentes sí pudieron robar $ 50.000 de una distribuidora que trabaja dentro del complejo y huyeron de inmediato al darse cuenta que uno de los empleados salió corriendo para pedir ayuda.

La respuesta policial fue rápida (de tres a cinco minutos), pero los uniformados no llegaron a toparse con los ladrones que escaparon rápidamente en un auto Volkswagen Bora color negro.

Concesión fue otorgada en 1989 y cesó en 2007, continuando de hecho hasta hoy.

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