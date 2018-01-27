Eliminaron basurero gigante en Florida

CAMBIO DE VERTEDERO POR PLANTA DE ENCAPSULADO

La ciudad se transformó en la primera del país en comenzar a procesar basura en una planta.

Florida se transformó en la primera capital del Uruguay en cerrar un vertedero a cielo abierto para comenzar a procesar sus residuos en una planta de encapsulado; lo cual —además de ser "amigable" con el ambiente— permite generar un activo energético que redundará en un beneficio económico.

Para llegar al proceso final de cierre definitivo y ya tener sembrado desde diciembre el pasto que cambiará radicalmente la imagen del lugar, la Intendencia de Florida debió reconformar la basura y sobre ésta tender 30.000 metros cúbicos (3.000 camiones) de material seleccionado, 5.000 metros cúbicos de arena y 5.000 de tierra negra. En total, demandó unos 4.000 viajes de camión.

Además, se conformó el sistema de drenaje de lixiviados (líquidos emanados de la basura) que son conducidos a piletas de tratamiento, lo que hará que dejen de fluir hacia el ambiente 210.000 litros por año de contaminantes y 180.000 metros cúbicos de gas metano por mes.

La planta de compactación y reciclado de residuos fue construida en un terreno de 13 hectáreas ubicado detrás del actual vertedero.

La idea.

El proyecto surgió luego de una visita que hizo el intendente de Florida, Carlos Enciso, a la ciudad argentina de Leones, en la provincia de Córdoba, donde la empresa TRSU —también responsable de la planta floridense— ya aplicaba el sistema.

Si bien en primera instancia el gobierno departamental había previsto otro predio para el proyecto, terminó instalándose en un terreno de 13 hectáreas cedido por el Ministerio del Interior, al costado del actual y cerrado vertedero municipal.

La basura ingresa a una cinta en la que se realizará el clasificado de forma manual, pasando luego a la máquina de compactado.

Antes tiraba al ambiente 210.000 litros por año de lixiviados y 180.000 m2 de gas metano al mes. Foto: Comunicación Sur

El último paso del sistema es el encapsulamiento de los fardos en bolsas de polipropileno recubierto con polímeros, diseñadas para evitar que los lixiviados se escurran y afecten al agua subterránea. La planta tiene una capacidad de procesamiento máxima de 80 toneladas de residuos por turno de trabajo. Y las cápsulas, que son enterradas en el mismo predio, podrán permanecer bajo tierra sin riesgo durante 99 años.

Otra de las características del emprendimiento es la participación de los hurgadores que realizaban tareas habitualmente en el vertedero de basura. Luego de un relevamiento realizado por la comuna floridense, 17 fueron contratados y se desempeñan en la etapa de la clasificación de los residuos que ingresan al sistema.

La ejecución de las obras del cierre del vertedero de residuos sólidos urbanos demandó distintas tareas como la reconformación y compactación de la superficie y la aplicación de aproximadamente 40.000 m3 de material para cobertura.

Obras conexas.

También fue necesario ejecutar drenajes internos en el macizo para la captación de lixiviados, reacondicionamiento del lago actual y construcción del sistema de tratamiento de líquidos contaminantes para su disposición final.

A su vez, se construyeron chimeneas para la evacuación de biogás y se parquizó el predio. El monto del contrato, según las cifras difundidas por la Intendencia de Florida, superó levemente el millón de dólares.

Desde el jueves 25, la ciudad de Florida cumple la ambiciosa meta fijada por el intendente Enciso de transformarse en la primera capital del país en cerrar para siempre su basurero al aire libre y procesar sus residuos en una planta de encapsulado. La obra se enmarca en el llamado Plan Estratégico Florida 2030.