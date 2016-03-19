El domingo vuelve a declarar el joven sospechoso del crimen del taxista

Lo detuvieron esta mañana en un allanamiento en el barrio La Chancha. El joven de 17 años apodado "Raulito" fue llevado al Juzgado de Adolescentes por el homicidio de Fernando González.

En un allanamiento realizado esta mañana en el barrio La Chancha en Punta de Rieles fue detenido el joven de 17 años apodado "Raulito". El menor es señalado por algunos testigos como el autor del homicidio del taxista Fernando González.

El joven, sin antecedentes, estaba durmiendo en una casa en ese barrio. No se resistió y fue llevado a la Subjefatura de la zona 3. Esta tarde fue enviado al Juzgado de Adolescentes y a declarar por el crimen.

Según pudo saber El País, el joven deberá declarar nuevamente el domingo.

Según testigos que declararon ante la jueza Julia Staricco, "Raulito" se habría parado delante del taxi de González apuntando con un arma en la esquina de Camino Cerdeñas y Erídano. Cuando el taxista arrancó, el joven le habría disparado. González falleció el jueves, dos días después de la rapiña.

Patrullero de Maldonado en busca del sospechoso del asesinato de la joven Koni Silva, ocurrido en junio de 2015 en Punta del Diablo. Foto: Ricardo Figueredo

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