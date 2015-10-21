El 79% teme ser víctima del delito

El 62% de los uruguayos cree que el país es inseguro o muy inseguro. Sin embargo, el 63% dice todo lo contrario de su barrio. El 20% siente temor todo el tiempo de ser víctima de delito, cifra que aumenta en las mujeres mayores. El 27% es algunas veces temeroso y el 32% ocasionalmente. La mitad de los uruguayos, además, se siente inseguro caminando de noche por la calle, porcentaje que se vincula directamente con Montevideo.

Los datos se desprenden del índice de seguridad ciudadana que realiza la consultora Equipos Consultores desde el año 2013 y que fueron presentados ayer por primera vez por su director de Opinión Pública, Ignacio Zuasnabar, en la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo.

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Que la inseguridad es uno de los temas que más preocupa a los uruguayos es sabido desde el año 2009, sin embargo, este índice, que está inspirado en el de confianza del consumidor, permite una comparación mes a mes.

Según explicó Zuasnabar, se compone de cuatro grandes dimensiones: percepción sobre la seguridad en el país, en lo personal, victimización real y la confianza institucional.

El subíndice de percepción sobre el país, que al igual que todos los demás va de cero a 100, es el más bajo: en el mes de septiembre estaba en 43, cifra comparable con la de agosto de 2013.

"Hoy por hoy los que perciben el país inseguro o poco seguro son bastante más que los demás. No sabemos si es coyuntura o será una tendencia que se mantenga", explicó el sociólogo en la conferencia.

La percepción a nivel personal tiene una disociación de los datos a nivel país porque dos de cada tres uruguayos dicen que su barrio es seguro.

"Si lo comparamos con el resto de América Latina salvamos con nota amplia", comentó Zuasnabar. Este, al igual que el índice de real victimización, están por encima del 50.

"Cuando se pregunta si fue víctima de delito en el último año, el 20% de los uruguayos declaran que sí. Pero está probado que acá hay un efecto telescopio que es que la gente trae al último año cosas que pueden haber pasado hace un poco más. De todas maneras esto va en aumento, en 2013 estaba más volcado al 10%".

También en este punto se consulta si en el hogar han habido casos de violencia verbal, física y/o sexual en el último mes, y el 3% reconoció que sí. Según Zuasnabar, son muchos más aunque dijo no poder cuantificarlos. "Los jóvenes declaran mucho más este tipo de casos que los adultos. Creemos que si se hace una encuesta solo a nivel de jóvenes podría alcanzar el 10%", comentó.

El último subíndice presentado es la confianza a nivel institucional que, aunque "no es malo" es el otro que está por debajo del 50.

En el último mes el 15% dijo tener mucha confianza en la policía, 38% bastante, 31% poca y 16% nada. Aunque desde el año 2013 ha tenido poca variación, en el mes de setiembre fue una de sus mejores mediciones. "No sé si habrá influido el caso de la doctora Milvana Salomone (secuestrada y liberada), que fue una especie de telenovela mediática que seguimos los uruguayos con un accionar policial exitoso", indicó el director de Equipos.

También influye en este punto la tasa de denuncia: más de la mitad de los delitos son denunciados ante la Policía.

Entre las empresas el panorama es más crítico: la mitad considera que la inseguridad es el principal problema del país.

Equipos Consultores y el director del Centro de Economía, Sociedad y Empresa de la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, Ignacio Munyo presentaron ayer también la primera encuesta representativa del costo del delito para las empresas de Montevideo, que fue realizada entre julio y setiembre de este año.

Fueron encuestadas 388 empresas, el 70% con entre dos y cuatro empleados, el 23% con 5 a 19 trabajadores, solo un 6% con una plantilla de entre 20 y 99 obreros y un 1% con más de 100.

El 25% de los encuestados dijo haber sufrido un delito el año pasado y si se le pregunta en los últimos cinco años asciende a 38%. Sin embargo, según una reciente encuesta elaborada por la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, el 59.5% de los comerciantes que trabajan en Uruguay sufrió un delito durante 2014.

El 25% de las empresas aumentó su gasto en seguridad respecto al año pasado y entre las que están instaladas en la periferia de Montevideo es unánime que la situación está empeorando.

"Ninguna piensa que la seguridad va a mejorar", explicó Munyo.

El economista había explicado a El País que las empresas de Montevideo gastan en medidas de seguridad, en promedio, 4,5 pesos de cada cien que facturan. Invierten en medidas tales como seguros, alarmas, rejas, cámaras, control de acceso electrónico, video vigilancia, guardias de seguridad, perros y tejido eléctrico.

El cálculo, según Munyo, toma en cuenta el promedio del gasto en seguridad con respecto a la facturación de cada una de las empresas, una metodología que hasta el momento se ha aplicado para estudios sobre el tema en Uruguay. Por ser un dato individual no es posible obtener un monto total sobre lo que se invierte en seguridad.

La encuesta también revela qué tipo de medidas de seguridad tienen las empresas de la capital. Así surge, por ejemplo, que el 65% cuenta con seguro contra robos, el 60% alarmas y el 56% rejas. Una de cada tres cuenta con cámaras de seguridad y una de cada cinco tiene control de acceso electrónico. El 17% también cuenta con video vigilancia, el 15% con guardias de seguridad, 11% utiliza perros para disuadir a delincuentes y el 9% tiene instalado tejido eléctrico.

El 90% de los delitos a las empresas fueron cometidos por personal ajeno a la firma y en el 80% de los casos se denuncia. "Claramente las empresas se protegen del exterior", agregó.

Munyo dijo que los datos de la encuesta permiten hacer múltiples interpretaciones sobre lo que ocurre con la seguridad pública. "Por ejemplo, la percepción de inseguridad ha subido pero el total de delitos que se cometen ha bajado. Eso revela que hay algún problema en la comunicación que lleva a que la percepción de los comerciantes no necesariamente coincida con la realidad", dijo.

SABER MÁS 500 policías de alta dedicación. La Jefatura de Policía de Montevideo incorporará 500 "cupos estratégicos de alta dedicación" después de la aprobación de la ley de presupuesto. En total se incorporarán a la Policía en todo el país 1000 cargos de este rango. Según dijo el jefe de Policía de Montevideo con ese cupo se prevé conformar equipos a los cuales se desplegará según las necesidades.

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