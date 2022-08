Vandalizaron la casa de Silva tras una semana de protestas; jerarca dijo que no se intimidará y Fenapes llamó a un paro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de una semana de ocupaciones y posteriores desalojos de centros educativos, la casa del presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, amaneció ayer con pintadas con mensajes agresivos. Por cámaras de seguridad facilitadas por sus vecinos, el jerarca pudo detectar que fueron cuatro las personas que participaron de la vandalización y realizó una denuncia al respecto.

Los mensajes eran dos. Uno señalaba “La educación es del pueblo”, una de las proclamas que había sido cantada durante la semana en el IPA y Magisterio, dos de los más de 10 centros de formación de docentes que fueron ocupados por estudiantes. El otro, en tanto, advertía: “Robo Silva. Contrl + C. Contl + V”, en referencia a un documento de la reforma que contenía pasajes idénticos a unos que se había redactado en Argentina y que no contenía las correspondientes citas.



Silva dijo a El País que lo ocurrido “vulnera lo más sagrado que uno tiene, que es la intimidad y la familia”. Y añadió: “Me estoy recuperando todavía del impacto que esto genera”.



Sobre uno de los mensajes, el jerarca señaló: “Pusieron que la educación es del pueblo, yo eso lo tengo bien claro. Vengo desde abajo, conozco la educación pública. Pero que quede claro que esto no me va a intimidar, la reforma (educativa) no se para”.

Reacciones

Poco después de que Silva contara lo sucedido en Twitter, y adjuntara una foto de la fachada de su casa, el presidente Luis Lacalle Pou lo respaldó “personal y profesionalmente” a través de la red social, y defendió también la reforma.



El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, también se solidarizó desde Twitter: “Frente a la agresión y la intolerancia solo una cosa: seguir adelante con los cambios necesarios. Todo el apoyo, Robert”.



La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) tuiteó, en el mismo tono: “Repudio total a este tipo de agresiones”, pero en el mismo texto denunció un “recorte histórico”, que la reforma se hacía sin docentes ni estudiantes, y también que existía una “vulneración de derechos”.

Pintadas en la casa de Robert Silva. Foto: Robert Silva

El ministro de Educación, Pablo da Silveria, le contestó enseguida al sindicato: “La reacción de Fenapes ante la agresión que sufrió Robert Silva es buena y constructiva. También es bueno hacerse cargo de los climas de crispación que uno contribuyó a crear. Las palabras importan”. Junto a su mensaje adjuntó una nota del semanario Búsqueda en la que José Olivera, líder de Fenapes, señalaba que la última elección nacional la había ganado el “neofascismo”.



Un rato más tarde, Fenapes llamó a parar el próximo martes 23. Emiliano Mandacen, otro de sus referentes, retuiteó y sumó la frase: “Todas y todos a las calles!”.