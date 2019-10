The Anglo School: un colegio bilingüe que abre puertas al mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La mejora continua es uno de los principales valores que conforman la misión de The Anglo School. La apuesta del colegio a ofrecer máxima calidad tanto en lo humano como en lo académico se reafirma con los proyectos que concretan actualmente.



En concreto, el colegio habilitado, bilingüe y laico inaugurará el próximo fin de semana un nuevo campo polideportivo y se encuentra en pleno proceso de reformas y ampliación en una de sus sedes (The Anglo School funciona en dos sedes: Carrasco, Avenida Dra. María Luisa Saldún de Rodríguez 2195, y Centro en Dr. Javier Barrios Amorín 1275).



Las ampliaciones en The Anglo School Centro apuntan a crear ambientes más amplios y luminosos, con mayores comodidades para alumnos y docentes, al tiempo que crean la oportunidad de abrir cupos para nuevos ingresos. Reconociendo que el ambiente físico también aporta a la calidad educativa, los salones son amplios, cuentan con aire acondicionado y están equipados con Smart TVs para apoyar el trabajo de clase.



La reforma en Centro también incluye el reciclaje de otros espacios, como el comedor, y la creación de una cancha de deportes de césped sintético en la azotea del edificio. Son 300 metros cuadrados pensados para disfrutar de un espacio al aire libre practicando deportes tales como football, hockey, handball y basketball.

Geraldine Pool, directora de The Anglo School.

“Somos un colegio joven, en pleno crecimiento”, remarcó la directora, Geraldine Pool. En la actualidad, The Anglo School recibe diariamente cerca de 800 estudiantes. Los niños pueden comenzar Educación Inicial desde los dos años, cursar Primaria y también Secundaria hasta 4º año.

El rol clave del deporte

La segunda novedad de la institución educativa es la inauguración, el primer fin de semana de noviembre, del campo polideportivo. Ubicado a pocos minutos de la sede Carrasco del colegio, consta de 10 hectáreas de terreno y tiene dos amplias canchas. El espacio agrupará las actividades deportivas y funcionará como un lugar de integración para el alumnado de Carrasco y Centro.



“Es un terreno que nos permite soñar. De a poco lo iremos transformando, ya que por su tamaño podremos crear muchas cosas en el futuro”, adelantó Pool. Una de las ideas es generar un ‘Club Anglo’ en el que se puedan reunir alumnos, familias y exalumnos. “Hoy tenemos más de 10 generaciones de estudiantes egresadas. Muchos continúan vinculados al colegio, en especial a través de los deportes y la recreación. Queremos aprovechar eso, tener un lugar de reunión, de encuentro de los chicos y toda la comunidad Anglo”, señaló la directora.



En el colegio, los estudiantes pueden practicar hockey, handball, football, rugby y natación. El departamento de Educación Física tiene como objetivos utilizar las disciplinas deportivas como medios para el desarrollo de las dimensiones cognitivas, afectivas y de comunicación de los alumnos y valerse del deporte como vehículo para transmitir valores de socialización, respeto, superación personal y trabajo en equipo.

Una propuesta integral

La propuesta de la institución es ofrecer una formación integral. Si bien el colegio tiene una fuerte impronta académica, el desarrollo físico, el emocional y el social hoy se ubican al mismo nivel. “A través del deporte se aprenden muchos valores como el respeto, la inclusión y el trabajo en equipo, entre otros”, enumeró Pool.



Dentro de la currícula, el colegio ofrece varios talleres en los que se trabaja el desarrollo emocional y social de los niños planteando potenciales situaciones conflictivas y elaborando sobre su resolución. Los mismos están a cargo del equipo de psicología en coordinación con los docentes de clase. Trabajan resolución de conflictos, comunicación, redes sociales, bullying, incorporando además lo que puede ir surgiendo por la propia demanda de los alumnos. “El colegio busca desarrollar el potencial de cada alumno y los talleres son instancias que permiten avanzar en ese camino”, afirmó la directora.

The Anglo School

Skills for life, es un ejemplo de ello. Como denota su nombre, trabaja con herramientas para la vida. Este concepto, que se basa en una propuesta de la Organización Mundial de la Salud y Unicef, propone trabajar valores de ética y morales, exponiendo situaciones reflexivas o conflictivas y sus posibles resoluciones.



Otro caso, es el proyecto Be the Change, de gestión de residuos. Nació en la materia Global Perspective -en Secundaria- por iniciativa de los propios alumnos y ante la interrogante sobre qué pasa con la basura generada. Gracias a la inquietud, el colegio se embarcó en un plan de clasificación de sus residuos y realizó capacitaciones para todo el personal y los alumnos. El objetivo: crear conciencia sobre nuestros hábitos de consumo y generar cambios que impactan positivamente en el medio ambiente. “La experiencia es muy positiva y se ha ido contagiando a las familias”, contó la directora al agregar que el trabajo colaborativo con las familias es constante.



En cuanto lo social, apoyan a la Fundación Álvarez – Caldeyro Barcia a través de distintas actividades para recabar fondos que se utilizan para comprar ropa o materiales que se donan para los bebés prematuros.

centro bilingüe El inglés como bandera El idioma es uno de los principales distintivos de The Anglo School. Con una experiencia de 85 años en la enseñanza del inglés a través del Instituto Cultural Anglo-Uruguayo, su respaldo es indiscutible. Todos los alumnos que egresan, tanto de Primaria como de Secundaria, tienen la oportunidad de avalar su educación bilingüe mediante certificaciones internacionales.



Un aspecto que destaca al colegio es ser un Cambridge International School, es decir, un colegio que trabaja con los programas y certificaciones de Cambridge Assessment International Education.



La lengua anglosajona no se enseña solo en clases de idioma sino también en las de distinta índole como literatura, historia, ciencia y negocios, entre otras. Asimismo, el programa se basa en el currículo IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) de la Universidad de Cambridge, el cual hace énfasis en el desarrollo del pensamiento crítico y la resolución de problemas, la investigación y análisis y la creatividad. Los alumnos egresan con un nivel de inglés C1, que les permite el ingreso a cualquier universidad del mundo de habla inglesa. “Es una gran gran ventaja”, acotó.



Docentes capacitados y actualizados

El Departamento de Inglés está integrado por docentes titulados, con excelente nivel de inglés y formación en educación bilingüe. El colegio apuesta a la formación continua de su personal y en tal sentido les ofrece talleres y cursos presenciales y online de Cambridge Assessment International Education.



La calidad académica de la institución se valida con el nivel de los alumnos y el feedback que reciben de los centros educativos que los reciben al egresar de ciclo básico. El colegio ha logrado un nivel de egreso de alto nivel, algo que es reconocido en el mercado.

The Anglo School

Como ocurre en todos los ámbitos de la vida actual, la tecnología tiene un rol fundamental. “Usamos la tecnología y nuestra plataforma virtual de enseñanza para apoyar y profundizar el aprendizaje”, sostuvo Pool.



Para cuidar este aspecto, se apuesta a la mejora constante. En este punto, Pool explicó que este año, se realizó una consultoría con Cambridge Assessment International Education. En la encuesta de autoevaluación del colegio se integró a todos los actores: equipo docente, docentes, familias y alumnos a partir de 5 Primaria. Los datos obtenidos fueron muy provechosos. “Los resultados de la encuesta nos dan insumos para fijar objetivos de mejora y cambios, y ya estamos trabajando en esto”, remató.