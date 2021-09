¿Cuándo terminan las clases 2021 en Uruguay? Definen si habrá actos con aforo y el calendario de exámenes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El año lectivo uruguayo no solía tener grandes sobresaltos: las escuelas públicas empezaban el primer día hábil de marzo, unas breves vacaciones de inverno, otro receso en primavera y un cierre de cursos en la tercera semana de diciembre. En total: algo más de 180 días de clase.

Pero la incertidumbre que trajo la emergencia sanitaria hizo que Primaria tuviera una fecha de inicio para este 2021, aunque no un día de finalización. Por eso, y dado que comenzó el último cuatrimestre del año, la Dirección General de Educación Inicial y Primaria propuso que las clases acaben el 17 de diciembre.

La fecha todavía no fue oficializada porque falta la resolución del Consejo Directivo Central (Codicen). Los maestros trabajarán hasta el 23 de diciembre. Y los actos de fin de curso se podrán realizar hasta, máximo, el lunes 21 de ese mes.



Como todavía no hay una proyección clara de cuál será el escenario epidemiológico en diciembre, las autoridades educativas prefieren aguardar para definir si habrá actos con presencia de familiares, si serán al aire libre o no, si habrá limitación para adultos según su estado vacunal o no, si se establecerán aforos o no.



En la educación media, el calendario lectivo ya estaba preestablecido, aunque las autoridades acordaron una extensión por la pérdida de clases.



En UTU, a priori, el primer ciclo (educación media básica) cerraría la segunda semana de diciembre. El bachillerato (educación media superior) acabaría entre la tercera y cuarta semana de noviembre.



El condicional es porque Secundaria maneja fechas similares, pero deben acordar un cierre común. También hay consenso para que en diciembre no haya mesa de exámenes. Los estudiantes en duda de promoción mantendrán su pase en suspenso y, mientras, recibirán un apoyo (tutorías, por ejemplo). En ese sentido, la educación media seguiría una estrategia similar a la del año pasado que, según las autoridades, ha sido “exitosa”.