Silva consideró "lamentable" el paro de Ademu en Montevideo tras agresión a maestra

El presidente del Codicen Robert Silva dijo este lunes que la agresión de una madre a una maestra en la Escuela 179 de Punta de Rieles sucedido la semana pasada es un hecho “condenable” y “muy triste”, pero agregó que considera “lamentable” la medida tomada por la Asociación de Maestros en Montevideo (Ademu) de realizar un paro este lunes en las escuelas de toda la capital en respuesta.



“Creo que lo que pasó el otro día por suerte es un hecho muy aislado. Hacía muchísimo tiempo que no acontecía. Es condenable, muy triste, y ojalá la justicia haga recaer todo el peso de la ley sobre esta persona que agredió a una maestra en la cercanía de la escuela”, dijo Silva en el programa radial Primera Mañana (El Espectador).



El hecho ocurrió en la mañana del pasado viernes, cuando la madre de un alumno estacionó su camioneta en la entrada del garaje de la Escuela 179 de Punta de Rieles, que impedía el ingreso de los funcionarios del centro.

Una de las maestras que quería entrar le tocó bocina para que se abriera paso y así poder entrar su vehículo. En ese momento, relatan las fuentes, la mujer comenzó a insultar y la docente se bajó de su auto para pedirle que corriera la camioneta. La madre, que también se bajó, empujó a la maestra contra la camioneta y le dio dos golpes de puño, lo que motivó que tuvieran que llamar a la emergencia médica, ya que la docente también sufrió un pico de estrés.



“Es muy condenable como cualquier agresión física, más en el caso de que se lo haga a una maestra con todo lo que una maestra significa en nuestra sociedad”, agregó Silva.

“Lo que sí nosotros no compartimos, y hemos dicho que nos parece lamentable, más en tiempos de pandemia, es este paro que afecta a tantos miles, justamente a los que más necesitan. Porque la educación pública atiende a la enorme mayoría de la población vulnerable del Uruguay, que ha tenido ausencia de clases presenciales y que para nosotros eso es fundamental”.



Además, agregó que “si las escuelas no abren porque los docentes no van, no funcionan los servicios de comedor, que ese es otro tema que a nosotros nos preocupa y por el cual tanto hemos trabajado”.

“No la compartimos (la medida). Vamos a convocar a los maestros para tratar de generar otros ámbitos de concientización, que no sea el paro, en lo que implica la suspensión de actividades”, concluyó.



La secretaria general de Ademu, Daysi Iglesias, dijo el viernes pasado a El País que estima que el paro convocado para este lunes será de grandes proporciones. "Estamos cansadas" de la violencia, afirmó.