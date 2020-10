Robert Silva tras reclamo por presencialidad: "Me alegra, porque marca una evolución"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, aseguró que está al tanto de los reclamos realizados por varias familias para aumentar la presencialidad en las escuelas públicas y expresó: "Me alegra, porque marca una evolución del país", dijo a El País.

"Yo recuerdo el 22 de abril, cuando teníamos justamente la situación contraria, donde muchísimos actores reclamaban no volver porque no estaban dadas las condiciones. Hoy reclaman mayor presencialidad", expresó.

Silva indicó que la vuelta a una mayor presencialidad está en marcada en dos cuestiones: por un lado la disponibilidad de la infraestructura y por el otro la disponibilidad de docentes.

"Esta decisión la tiene que tomar el Ministerio de Salud Pública en el marco del Grupo Asesor Científico que también trabaja en toda esta temática, porque es un tema de expertise y de saberes que tienen ellos y no la administración de educación", expresó.

El presidente del Codicen indicó que se trabaja de forma coordinada y recordó que hubo "algunos episodios en la vida social del país y eventualmente hay que esperar por posibles consecuencias para avanzar en este sentido", indicó en referencia a la Marcha de la Diversidad, los festejos en el marco de las elecciones y "todos los eventos que implicaron aglomeración de gente".

"Acá lo peor que podemos hacer es apresurarnos y tomar decisiones que nos puedan hacer retroceder. Acá cada decisión que se toma siempre es coordinada, compartida, analizada", dijo, y agregó: "Creo que hasta ahora venimos muy bien".

Silva indicó, por otra parte, que "las instituciones privadas tienen posibilidades que las públicas no". "No podemos ser mas realistas que el rey, la educación pública tiene las posibilidades que tiene y está actuando al máximo de sus posibilidades en la enorme mayoría de los centros educativos y me consta por el esfuerzo de maestros, auxiliares y profesores", aseguró.

"Estamos lejos del óptimo, yo siempre lo he dicho, no es cuestión de que ahora lo vengan a plantear algunas familias, es cierto. Estamos lejos del óptimo pero tenemos que valorar que somos el único país que volvió a la presencialidad", dijo, y aclaró: "Pero tenemos que seguir avanzando, en eso estoy totalmente de acuerdo".

Este lunes un grupo de familias emitió una convocatoria para realizar una movilización el miércoles 14 de octubre en la Plaza Varela, con el objetivo de reclamar mayor presencialidad y obligatoriedad de asistencia.

Al momento los alumnos continúan con un régimen doble que combina clases presenciales algunos días de la semana y clases virtuales los días restantes.