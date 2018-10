Renunció el director ejecutivo del INEEd; menciona "presiones" y "preferencias"

Mariano Palamidessi, director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEEd) renunció a su cargo y hoy es su último día en el organismo, luego de estar allí desde noviembre de 2015.

En declaraciones al programa No Toquen Nada, Palamidessi dijo que presentó su renuncia y fue crítico con el funcionamiento del INEEd.

Por un lado, dijo que su renuncia se debe en parte a "una decisión familiar" y que "tres años era un buen ciclo. Era una etapa, hay etapas en la vida", señaló.



Pero agregó que "junto con eso hay otro tipo de elementos que me parece que es importante señalar y las he señalado internamente a la comisión directiva, acerca de que el INEEd tiene en su diseño institucional un problema".

"El INEEd tiene, a mi juicio, un problema", continuó. Y explicó que "cuatro de los seis integrantes" de la comisión directiva "son designados por organismos que el INEEd evalúa indirectamente. El INEEd no evalúa las políticas", pero sí "los efectos de las políticas".



"Esto es un elemento importante porque de un modo u otro estas pertenencias institucionales se hacen sentir al momento de pensar y orientar estratégicamente y generar el estilo de una institución que tiene que ser sumamente autónoma, basada en criterios exclusivamente técnicos en la construcción de evidencias, sin interferencias de algún modo de distinto tipos de presiones, preferencias o necesidades políticas", añadió.



Y agregó que "parte de la comisión directiva del INEEd no coincide con esto que pensamos buena parte del equipo técnico".



"No hemos dejado de decir cosas pero ha sido trabajoso y muy desgastante", concluyó.