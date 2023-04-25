Reclaman mejorar condiciones de las clases para alumnos sordos

Los docentes del Liceo 32 de Montevideo pararon ayer en reclamo de mejores condiciones para los alumnos sordos que acuden al centro.

Según supo El País, los docentes enviaron una carta al Consejo Directivo Central (Codicen) y a Secundaria denunciando que en primer año de Ciclo Básico hay 17 estudiantes en una clase, cuando se sugiere que no superen los 10 alumnos.

El Liceo 32 es “único en el país con una propuesta de Ciclo Básico específica para estudiantes sordos”, puntualizó la carta de los docentes.

Denunciaron que el miércoles pasado comenzaron trabajando en dos clases de primero, pero que un día después, Secundaria citó a la dirección del liceo y le transmitió que los grupos debían “volver a fusionarse con el argumento de no ser cubiertos todos los cargos de docentes e intérpretes”, indicó la carta enviada a las autoridades.

En el texto marcaron que “dicho planteamiento no es correcto, ya que hay una lista de intérpretes de Lengua de Señas y docentes que aún no han podido tomar horas”, al menos hasta ayer.

Los docentes pidieron “realizar la elección de horas tantas veces como sea necesario, al igual que sucede con los grupos de estudiantes oyentes donde los cursos no son cerrados por falta de docentes”.

Así como también solicitaron, entre varios reclamos, “establecer la figura de intérprete institucional, esencial para garantizar la comunicación fuera del aula entre personal docente y no docente del centro, estudiantes y familiares, asegurando así el cumplimiento de derechos”.