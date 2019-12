Preocupa a Primaria el uso de imágenes en redes sociales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El episodio que se viralizó en las redes de un grupo de escolares cantando en un ómnibus el jingle del Frente Amplio antes de las elecciones generó varios cuestionamientos en la arena política, pero también dejó en evidencia el uso indebido que muchas veces se hace de la imagen de los menores de edad en las redes sociales.



Este último tema preocupa al Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), que así lo hizo saber ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados.

El cuerpo legislativo recibió a una delegación de este órgano, dependiente de la ANEP, que estuvo integrada por la directora general, Irupé Buzzetti, y los consejeros Héctor Florit y Pablo Caggiani.



“Todas las solicitudes que realizan las empresas que colaboran con el Consejo -como Nevex, u otras- para divulgar la imagen de los niños deben ser autorizadas. De lo contrario, los niños no pueden aparecer en ningún video a cara descubierta. Por otro lado, no se cuenta con ninguna reglamentación con respecto a las redes sociales”, destacó Buzzetti.



La directora del CEIP recordó que hace dos o tres años los escolares de la Escuela Nº 2 de Maldonado -a la que concurrió su hijo- fueron de visita al Palacio Legislativo, y los alumnos de sexto año se tomaron una foto con el diputado colorado Germán Cardoso, quien es exalumno de esa institución, la cual fue subida a las redes sociales.



“En esa oportunidad, una serie de personas dijeron que era un atentado a la laicidad, pero nosotros respondimos que no se trataba de cualquier persona, sino de un exalumno que había invitado a la escuela a concurrir al Parlamento, y que era lógico que en ese ámbito se sacara una foto”, señaló.



De todos modos, Buzzetti consideró que “en el futuro debería existir alguna reglamentación para ese tipo de situaciones”, aunque “con respecto a las redes sociales es difícil dilucidar hasta qué punto es público y pasa a ser privado. En este caso (el de los niños cantando el jingle del FA), había que tomar una resolución teniendo en cuenta que en el hecho estaban involucrados niños uniformados pertenecientes a una escuela; por lo tanto, era necesario hacer una investigación, que fue lo que se hizo”.

“Esta es una preocupación del Consejo, ya que hay cosas que salen a la luz y otras no”, destacó la jerarca.

"Observación verbal"

La convocatoria de las autoridades de Primaria fue realizada por la presidenta de la Comisión de Cultura, Graciela Bianchi (lista 404), para conocer en qué situación quedó el episodio del grupo de escolares cantando en un ómnibus el jingle del Frente Amplio antes de las elecciones.



El hecho derivó en una investigación administrativa urgente, que es la que se hace en las primeras 48 horas. A posteriori, hubo una resolución del Consejo de Educación Inicial y Primaria, que para la diputada nacionalista “dejó gusto a poco”. “Con total honestidad, considero que fue un hecho grave”, destacó Bianchi.



“Para mí no es cosa juzgada porque pasaron las elecciones, y menos por el resultado; este tipo de episodios no tiene que suceder y no voy a permitir que mañana a alguno se le ocurra cantar la Marcha de Tres Árboles. Por lo tanto, este es un problema de principios”, agregó la presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara Baja.



Buzzetti respondió que hubo padres que declararon durante la investigación que los niños, de cinco años, “cantaron jingles de otros partidos en el trayecto”. A su vez, informó que detrás del ómnibus iba una camioneta emitiendo el jingle de uno de los candidatos.



La directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria informó que se resolvió hacer una “observación verbal” a la maestra involucrada, de la escuela n.° 24, si bien se admite que cometió “una falta administrativa de entidad grave”, al no actuar “como garante del cumplimiento efectivo del principio de laicidad”.