"Al ocupar atentan contra el derecho de miles", asegura Robert Silva

Los estudiantes de los centros de formación docente están en conflicto y su vínculo con las autoridades de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) no pasa su mejor momento. Después de haber ocupado nueve edificios y que fueran desalojados por la Policía el miércoles de noche, los alumnos volvieron a repetir las medidas en varios centros del país y, una vez más, se les pidió que entregaran los locales.

Por la mañana, el presidente de ANEP, Robert Silva, señaló a El País que el Consejo de Formación en Educación (CFE), con respaldo del Consejo Directivo Central (Codicen), “solicitó la desocupación que atenta contra los derechos de miles”. El jerarca colorado apuesta “a toda la negociación que sea necesaria, pero sin vulnerar derechos, con el firme convencimiento” de que tienen que “transformar la educación”.



Hasta la media tarde de ayer estuvieron ocupados centros en el interior del país, en Florida, en Colonia, en Rivera, en Maldonado y en Paysandú. En Montevideo solo tuvo lugar la ocupación del Liceo Miranda, que también fue desalojado al cierre de la tarde de ayer.

En ese momento los gremios del Instituto de Profesores Artigas (IPA), de Magisterio y del Instituto de Formación en Educación Social (IFES) se reunieron en asambleas donde evaluaron cómo proseguir con las medidas. Tenían varios temas arriba de la mesa, entre ellos, dos decisiones clave después de que la ANEP decidió desalojarlos: si concurrirán hoy a una mesa de negociación planteada por las autoridades educativas y si continuarán con las ocupaciones en los centros educativos.



El vocero del Centro de Estudiantes del IPA (Ceipa), Maximiliano Santos, contó a El País que los tres gremios finalmente resolvieron reunirse con el presidente del Consejo de Formación en Educación (CFE), Víctor Pizzichilo.



El encuentro será mañana a las 17:00 horas. Según aseguró la secretaria general del CFE, Rosana García, para la mesa de negociaciones el Consejo mantuvo conversaciones con el Ceipa; el Centro de Estudiantes de Magisterio (CEM) de Montevideo y Atlántida; la Asociación de Estudiantes de Educación Social (AEES); la Federación de Estudiantes de Formación en Educación del Uruguay (FEFEU); el Centro de Estudiantes del CERP del Este y el Gremio de estudiantes del Cerp Centro. No obstante, en la tarde de ayer, aún no tenían confirmaciones de asistencias.

Por otra parte, fuentes del gremio del IPA luego de la reunión dejaron la puerta abierta para nuevas ocupaciones.

Conflicto

En la asamblea del Ceipa de ayer resolvieron denunciar una “práctica de circo mediático” que tuvieron las autoridades políticas del CFE.



“En la sesión del CFE, donde se iba a manejar la posibilidad de desalojo, ya se había resuelto desde la ANEP desocupar los centros educativos. Le mintieron a las consejeras por los estudiantes y los docentes (presentes), que fueron con esperanzas de revertir la situación”.



Según Santos esto refleja el “peso nulo de decisión que tiene el CFE y anula la inclusión de posturas de los estudiantes y docentes de los diferentes centros”.

Los estudiantes se manifiestan en contra de la reforma educativa que quiere llevar adelante el gobierno y para denunciar lo que entienden un recorte presupuestal. Santos explicó el martes a El País que piden a las autoridades tener en cuenta una “plataforma imponente de reclamos que no han sido atendidos”. Entre ellas se pide que “se destine más presupuesto para becas, que se otorgue a los estudiantes el espacio en los muros del IPA y que se produzcan mejoras edilicias reclamadas hace tiempo”.



Hoy los consejeros electos por los docentes Julián Mazzoni y Daysi Iglesias darán una conferencia de prensa a las 10:00 horas por la “situación de conflicto” en la que están “diversos gremios estudiantiles” de centros de formación docente y la “actuación de la ANEP frente a las medidas tomadas”.

Los reclamos de los gremios estudiantiles



Los gremios estudiantiles han planteado diferentes reclamos a las autoridades. En primer lugar los estudiantes de formación docente no ocultan su oposición a la transformación educativa que impulsa la ANEP. La califican de “antipopular” y piden desde los diferentes centros “frenarla” por no ser consultada con los estudiantes. Pero fuera de esto, los centros de la capital tienen otras exigencias que van desde lo edilicio hasta pedidos de renuncia. En el caso de Magisterio el reclamo es directo: piden la renuncia del presidente del CFE Pizzichillo y de la directora de su centro. Además reclaman soluciones ante, lo que describen como, una sobrepoblación en las aulas y plagas en el edificio. Por su parte, en el IPA piden aumentar el número de becas para alumnos y reclaman que la financiación provenga de los $ 60 millones que se utilizarían para “dinamizadores” de la reforma educativa. Además reclaman que se concreten mejoras en las aulas y en instrumentos de clases como proyectores presentados en otras mesas de negociación. En el Instituto de Formación en Educación Social (IFES) hay un problema que resalta del resto ya que denuncian un “peligro de derrumbe de edificio ubicado en 18 de julio. Víctor Pizzichillo, dejó en claro que “está de acuerdo” con los reclamos, pero en la misma línea pidió “exactitud”. Según los estudios que le acercaron no hay peligro de derrumbe en el IFES. “Hay mejoras por concretar, pero los pedidos deben ser sensatos”, dijo.