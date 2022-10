Ocupación en el Ministerio de Educación y Cultura con insultos y forcejeos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El día de ayer comenzó con un clima tenso en el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). Integrantes del Centro de Estudiantes del IPA (Ceipa) y del Centro de Estudiantes de CERP (CECA) ocuparon la sede de la cartera a las 7:30 de la mañana en reclamo de mayores espacios de diálogo en relación la reforma educativa. Finalmente fueron desalojados por la Policía a las 9:30.

El ministro de Educación, Pablo da Silveira, contó que mientras llegaban los funcionarios a la sede, un grupo de sindicalistas irrumpió en una sala, ocupó la planta baja e intentó sacar a la calle a funcionarios que ya habían ingresado y que estaban trabajando.



“Mientras algunos intentaban entrar les dedicaron cantos ofensivos, los trataban de traidores o carneros, y los patotearon. Hay otros funcionarios que están muy indignados por eso, incluyendo muchos funcionarios sindicalizados que no tienen ninguna afinidad con el gobierno, pero que tienen sentido de servicio público”, dijo el jerarca a El País.



Da Silveira enfatizó: “Sea que se ocupe un centro de enseñanza, sea que se ocupe la sede del Codicen o sea que se ocupe un lugar del Poder Ejecutivo, como ocurrió hoy (por ayer), no nos vamos a cansar de desocupar en defensa de quienes quieren trabajar y estudiar”.

En su cuenta de Twitter, el ministro compartió una foto de uno de los carteles que quedaron pegados en la sede del MEC. “Pablito nos clavó un clavito, para un título de cartoncito!!! Hacete uno de papelito y limpiate el...”, expresa la pancarta. Y junto a la foto el jerarca tuiteó: “El Uruguay que no queremos. Más que nunca transformación educativa”.



Desde el Ceipa se desmintió que haya habido forcejeos por parte de los sindicalista e indicaron que algunos funcionarios los “amenazaron con violencia” e intentaron ingresar a la sede aunque estuviera ocupada.

Título universitario

El foco de la protesta reside en que, a partir de la promulgación de la Ley de Urgente consideración (LUC), en 2023 los estudiantes de carreras de formación de educadores podrán acceder a un título universitario.



El Ceipa sostiene que se impone un carácter universitario a través de un “simple título”. “Quisimos poner sobre la mesa que esta resolución no implica una formación universitaria, que es la que nosotros creemos que merecemos como docentes”, puntualizó Pablo Teliz, vocero del Ceipa.



Reclaman que exista una universidad de la educación que sea autónoma y cogobernada, como sucede en la Universidad de la República (Udelar) para así dejar de depender de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).



“Las autoridades se siguen mostrando intransigentes y creemos que lo único que nos queda es intensificar las medidas de lucha”, manifestó el Ceipa.



El ministro Da Silveira, en tanto, replicó -en diálogo con El País- que “felizmente” tanto el gobierno como los gremios están de acuerdo en que la formación docente tenga reconocimiento universitario.



“El Frente Amplio estuvo 15 años en el gobierno diciendo que quería hacerlo mediante una universidad de la educación, pero aunque tuvo tres intentos siempre fracasó”, explicó el jerarca, y continuó diciendo que desde el año de la última campaña electoral, 2019, el actual gobierno informó que no iría por ese camino.



El jerarca afirmó que siempre se comunicó “clarito” lo que se iba a hacer. “No obstante, “ni en la campaña electoral, ni en todo el tiempo siguiente antes de la promulgación de la LUC, la oposición o los sindicatos tuvieron el menor interés en discutir esto” y ahora deciden “bloquearlo”, criticó el ministro.



Da Silveira destacó que la propuesta del gobierno tiene una inmensa legitimidad democrática -por la elección en 2019 y por el triunfo del “No” en el referéndum de la LUC.



“Ahora no vamos a parar todo. Tuvimos demasiado tiempo para discutir, ahora es hora de actuar”, culminó el jerarca.