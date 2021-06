"Más de 18.000 niños no comieron": Silva y Delgado lo atribuyen al paro y FUM a falta de previsión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, aseguró que "más de 18.000 niños no comieron" debido a que los comedores escolares de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) no funcionaron ayer jueves debido al paro general convocado por el Pit-Cnt.

Silva sostuvo que fue "imposible" prever esta situación ya que el "sindicato de la educación comunicó la medida formalmente al Codicen el día anterior (miércoles) pasada la una de la tarde", dijo en rueda de prensa, en el marco de la entrega de llaves del nuevo Polideportivo de la ANEP en Ciudad del Plata, San José.



"Además, yo le pregunto a la ciudadanía, cuando un sindicato hace un paro y sabe que el servicio que tiene es esencial, establece guardias. Eso pasa en el transporte, eso pasa en la salud", expresó Silva. En esta línea, el presidente del Codicen expresó que de aquí en más se buscará establecer guardias porque "los niños no pueden quedar sin comer".



A su vez, Silva dijo que no atribuye "ni responsabilidad, ni culpa", pero que "cuando el servicio se para por responsabilidad de la ANEP", ya sea "por causa fortuita o por fuerza mayor", la responsabilidad es de la institución.



En esta situación, expresó, lo que ocurrió fue diferente: "Ayer los comedores no funcionaron por el paro", agregó.

Tras las declaraciones de Silva, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se manifestó en su cuenta de Twitter y escribió: "Consecuencias del paro", en referencia los niños afectados.



Sin embargo, la secretaria general de la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM), Elbia Pereira, indicó a El País que es la administración la que tiene que prever el servicio de comedor.



"El paro general ya se sabía hace más de un mes, por lo cual la previsión de servicio de comedor le corresponde a quien tiene la responsabilidad que es la administración, es Codicen", agregó.



Pereira recordó que como en otras oportunidades, como por ejemplo el 1° de mayo, los domingos o los feriados, "se prevé o se deja de prever la cobertura, pero la decisión no es sindical".



"La responsabilidad de los comedores si se abren, si no se abren, si se dan a través de tickets de alimentación o se dan con refuerzos de prestación lo decide la administración. Si hay que discutir guardias gremiales en algún momento se discutirán guardias en comedores, pero no es esta la circunstancia, no es transferir la responsabilidad de quien la tiene", agregó.



Pereira recordó que desde la FUM se convocó a un paro general y que cada funcionario podía optar o no por adherirse a la medida. "