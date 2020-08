MeLoDijeronEnLaFmed: "Hay mecanismos para hacer ese tipo de denuncias", dijo Arim

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En las últimas horas el hashtag (o etiqueta) #MeLoDijeronEnLaFmed se convirtió en tendencia en la red social Twitter a raíz de las múltiples denuncias de alumnas y exalumnas de la Facultad de Medicina (Fmed), que dijeron haber sufrido episodios de acoso sexual durante la carrera.

Consultado al respecto, el rector de la Universidad de la República (UdelaR), Rodrigo Arim, indicó a El País que "hay mecanismos a través de los cuales se pueden hacer ese tipo de denuncias" y destacó que en la página web de la institución están definidos los mecanismos a seguir en estos casos.

"Nosotros lo que no hacemos, porque no corresponde tampoco, es hacer investigaciones a partir de denuncias públicas que no se formalizan, por un tema también al derecho del debido proceso y respeto a las personas involucradas", indicó el rector.

"Hay dos caminos: uno que es más institucionalizado en el sentido que hay una Comisión Central donde están todos los actores universitarios que reciben las denuncias y otro camino que puede ser más anónimo que depende directamente de un equipo técnico. Ambos caminos están habilitados desde el punto de vista central", expresó Arim y aclaró que además cada facultad puede tener su propio mecanismo.

El rector indicó que todo el proceso fue reestructurado hace menos de un año y que es una forma de dar "a los denunciantes potenciales garantías al respecto del manejo de la información que lógicamente es muy delicada y dolorosa para la persona y un manejo que fuera adecuado para esos parámetros", y agregó que en caso de que correspondiera se podría iniciar una investigación administrativa o un sumario.

Arim indicó que, de todas maneras, este es un tema que compete puntualmente a la Facultad de Medicina si bien aseguró que en las próximas horas hablará con el decano, Miguel Martínez, para ver cómo tratará la situación.

Desde ayer en redes se han denunciado diferentes episodios de acoso sufrido por alumnas mujeres de parte de docentes.