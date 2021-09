Jurar y prometer la Bandera: ¿cuál es la justificación este evento?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cada 19 de junio se celebra en Uruguay el natalicio de José Gervasio Artigas. Ese día, los niños de primer año de escuela suelen hacer la promesa de la Bandera y los de primero de liceo, la jura.

Ambos actos se realizan el 19 de junio, ya que también se conmemora el Día de la Bandera. Este evento es la Jura de Fidelidad al Pabellón Nacional, de acuerdo al Artículo 28 de la Ley 9.943.



Sin embargo, y debido a la emergencia sanitaria, los actos no se realizaron el 19 de junio como es tradicional. Al igual que en el 2020, el Codicen decidió que este año el evento se traslade al 23 de setiembre, día en el que se recuerdan los 170 años de la muerte de Artigas. Pero, ¿por qué hay que prometer y jurar la Bandera?

La subsecretaria de Educación y Cultura, Ana Ribeiro, explicó a El País que esta ceremonia “obedece a las necesidades de afianzamiento nacional, que tuvieron todos los países”, en su mayoría, en el siglo XIX, y que luego de haber cumplido “con esa necesidad inicial” la mantienen “como una tradición”.



“La jura de la bandera es una tradición nacionalista, en el sentido de reforzamiento, de la identidad nacional de muy larga data. Como todas las tradiciones, siempre hay quien defiende el valor de las mismas, por su permanencia y por lo que implican, y hay quienes las cuestionan, porque creen que ya tenemos la identidad y la condición de nación suficientemente afianzada, y se dejan ganar por una postura más de renovación”, sostuvo Ribeiro.



En ese sentido, la subsecretaria de Educación hizo énfasis en que “hay que ponerse en la mentalidad de los niños, que son los que finalmente juran”, ya que, para ellos, esto representa “un honor absolutamente desmedido de la infancia”.

Al ser consultada sobre qué consecuencias podría tener no jurar la Bandera, Ribeiro respondió que no sabe de caso alguno en el que la no jura “le haya impedido a alguien nada”.



“Hay algunos trámites que requieren jurar la bandera, pero creo que a esta altura, y con la riqueza que en materia de democracia liberal tiene este país, a nadie se le va a impedir nada si decide liberalmente no jurar la bandera”, dijo y agregó: “Somos un país que ha hecho una apuesta muy grande a la libertad responsable”, dijo y agregó entonces que no sabe de caso alguno en el que la Jura de la Bandera “le haya impedido a alguien nada”.



Por último, al ser consultada acerca de la decisión de no jurar y, por consiguiente, de la posible “traición a la patria” que eso podría conllevar para cualquier ciudadano, Ribeiro respondió que “probablemente” esté en la cláusula, pero que el hecho de que se llegue a aplicar era “otra cosa". “Creo que traición a la patria es un delito mayor, que no lo veríamos como armonioso de aplicar en un caso como este”, concluyó.