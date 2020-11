"Mucha insensibilidad" y "una pena": las críticas de Da Silveira al paro de Fenapes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Educación, Pablo Da Silveira, fue consultado sobre cómo valora el paro convocado por la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) para este martes y miércoles, y respondió: "Yo creo que es una pena que algunas organizaciones sindicales tengan una sola idea siempre para manifestar sus reclamos, que es suspender las clases".

En esa línea, lamentó que se realice el paro este año "en el que tantas clases se han perdido, en el que tantos alumnos están sufriendo por esa pérdida de clases".

Da Silveira agregó que hay "mucha insensibilidad respecto de los costos sociales que tiene esta clase de medidas, pero vivimos en una democracia, en una sociedad que felizmente es libre, tienen derecho de tomar esas decisiones y tendrán que hacerse cargo del significado de esas decisiones, como todos nos hacemos cargo del significado de las decisiones que tomamos".

Esta no es la primera diferencia pública que mantiene el ministro con Fenapes. El último cruce ocurrió a mediados de setiembre, cuando el jerarca había declarado al portal Mejor Dicho, de estudiantes de la Universidad Católica del Uruguay, que Fenapes "no tiene ninguna relevancia en la vida educativa". "Para darte una idea, en Uruguay hay más de 60.000 docentes. Mirá la cuenta oficial de Twitter de Fenapes. Tiene algo así como 1.500 seguidores", dijo. Esto despertó una campaña en redes sociales y la cuenta del sindicato superó en seguidores a la del ministro en pocas horas.

El presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, manifestó este lunes en declaraciones recogidas por Radio Uruguay tras conocer la medida de Fenapes: "Vayan a la UTU, vayan al liceo, porque van a estar esperándolos". Uno de los principales motivos que llevaron a la Fenapes a tomar esa decisión fue la reducción de horas y que "imponen la virtualidad como modalidad pedagógica", de acuerdo al sindicato.

Tras acudir a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, Da Silveira fue consultado este lunes sobre si se puede esperar que antes de que terminen los cursos el gobierno disponga la presencialidad plena en la educación. "Es una voluntad fuertemente definida. Estamos avanzando en esa dirección. Tenemos que mirar un poquito qué pasa con la evolución del número de casos. Hoy estamos en una situación diferente de la que teníamos hace 15 o 20 días, y una situación que no es mejor sino que es peor", respondió en referencia al aumento de contagios.

En tanto, agregó que "desde el punto de vista educativo no hay dos opiniones, no hay nada mejor que la presencialidad plena".

No obstante, el jerarca aseguró que esta medida "no solo involucra alumnos, sino también a docentes, funcionarios, personas dedicadas a la alimentación, en el transporte. Si no se hizo antes no es por un olvido, es porque como en todas estas cosas hay complejidades que hay que mirar con mucho cuidado porque acá tenemos que cuidarnos todos".

De todas formas, el ministro subrayó que "este año lectivo no termina en noviembre, dura hasta marzo". Por ende, llamó a "hacer desde ahora a marzo todo lo posible para achicar esas brechas" en materia educativa.

Respecto al Presupuesto 2020 - 2024, Da Silveira destacó que "no implica un descenso de recursos para la enseñanza". Pese a la pandemia y a un déficit fiscal "muy grande" que dejó la última administración, dijo, el gobierno actual encabezado por Luis Lacalle Pou "está haciendo un esfuerzo muy grande para volcar a la educación, cultura y ciencia y tecnología una cantidad de recursos que nos permita funcionar normalmente".

En esa línea, el jerarca manifestó: "Este no es un gobierno que esté pensando en debilitar la acción educativa, cultural, el apoyo a la ciencia y tecnología. Al revés, es un gobierno que apuesta fuertemente a todas esas actividades".

Uno de los puntos que más destacó Da Silveira de estas asignaciones es que se brindarán los recursos para poner en marcha la formación docente de nivel universitario, que es "uno de los proyectos más ambiciosos de la administración".

Sobre las cifras del Presupuesto para su cartera, el ministro dijo que "ha habido cambios" en Diputados, y "nada asegura que no vaya a haberlos ahora", en Senadores, donde se discute el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.